El incontrolable llanto de Adara Molinero tras reencontrarse con su madre

Adara Molinero se ha reencontrado con su madre en los Cayos Cochinos. Aunque no ha sido una noche fácil para la concursante...

Adara Molinero llevaba semanas pidiendo recibir la visita de un familiar después de que hayan sido muchos los concursantes que ya se han reencontrado con sus seres queridos. Sin embargo, la organización de 'Supervivientes' no se lo ha puesto fácil. La superviviente ha vivido una noche repleta de emociones, ya que al comienzo incluso ha creído que su progenitora no había podido viajar hasta Honduras y su sorpresa familiar se limitaba únicamente a un pergamino escrito por Elena. Sin embargo, poco después llegaba el momento de reencontrarse con su madre y se ha vivido un momento mágico.

La concursante no ha podido evitar romperse al encontrarse con su madre. Un incontrolable llanto que dejaba sin palabras hasta la mismísima Laura Madrueño. "¡Qué fuerte! Necesito abrazarte, sueño contigo todas las noches", decía Adara, ya que en un primer momento de su reencuentro les separaba un cristal. "Sueñas conmigo porque te estoy mandando toda mi fuerza cada noche mirando al cielo. Mi vida, te amo mucho, cariño", le respondía su madre también visiblemente emocionada.

La noche repleta de emociones de Adara Molinero

Para lograr que el cristal desapareciera, Adara ha tenido que enfrentarse a un juego. Con los ojos tapados, tenía que adivinar qué le daban sus compañeros de comer. Cada acierto suponía tres minutos junto a su madre y finalmente ha logrado nada más y nada menos que ¡22 minutos! Momento en el que ha podido, por fin, fundirse en un abrazo con Elena Rodríguez. "Lo estás haciendo muy bien, eres una valiente. Estoy tan orgullosa de ti, te quiero tanto, mi vida. Cómo te has adaptado, con esa alegría con la que te despiertas, siempre gastando bromas, siempre divertida, estamos todos tan orgullosos de ti…", decía la madre de la concursante, quien además ha sido su mejor defensora en el plató.

Adara ha querido saber cómo se encuentra su hijo. Momento en el que Elena ha dado un emotivo discurso que ha hecho que la concursante se rompiera todavía más si cabe: "Está fenomenal, quiero que te quedes muy tranquila con ese tema, esta bien, se lo está pasando bien, a su alrededor tiene muchísima gente que le quiere, está todo como tú querías. Está superorgulloso, alucinando contigo. Se le ilumina la cara cuando te ve. Le estás educando… De verdad, para mí eres un ejemplo como madre".

Antes de poder abrazar a Adara, Elena Rodríguez también se ha reencontrado con el resto de compañeros de su hija. A pesar de que Alma Bollo era la primera en lanzarse a ella, con quien ha vivido un momento muy emotivo ha sido con Asraf Beno: "Un súper abrazo de Isa, no puede estar más orgullosa de ti. No sabes la de veces que he tenido ganas de traspasar la pantalla y abrazarte", le decía la madre de la superviviente tras fundirse en un gran abrazo con el novio de Isa Pantoja.