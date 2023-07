El incombustible éxito de 'Tu cara me suena'

Esta época tan convulsa que vive en los últimos tiempos la televisión nos lleva a poner el foco en los formatos que mantienen su éxito desde hace muchos años. En esos pocos elegidos que siguen colocándose en los primeros puestos del ranking de las audiencias a pesar del desgaste natural y de la erosión que provoca el tiempo en ellos. Los que han sabido reinventarse en una época tan inestable, en la que las opciones son cada vez mayores y la competencia se torna feroz. Uno de esos 'casos excepcionales' es ‘Tu cara me suena’. El talent de famosos de Antena 3 que se muestra incombustible al paso de los años, temporada tras temporada. Mejorando, incluso, los datos de su primera temporada. Más de una década de éxito incontestable.

El pasado 24 de marzo se estrenaba por todo lo alto su décima temporada. Un gran show que reunía a casi seis millones de personas. Seis millones de espectadores vieron en algún momento el estreno ante ‘Viernes Deluxe’. A pesar de que se había lanzado previamente en la plataforma de pago de Atresmedia, 2.408.000 espectadores y un 22,9% de share siguieron las imitaciones de los nueve famosos protagonistas. Un dato inaudito e histórico en los tiempos que corren que asentó las bases de lo que sería esta temporada, una de las más exitosas. Y es que ha sido el tercer mejor arranque desde que iniciase su andadura el 28 de septiembre de 2011 en Antena 3.

La prueba de su éxito es que muchos otros formatos han intentado replicar su fórmula y ni siquiera han conseguido rozarla. Lo bien que empasta el jurado, la energía que desprende un Manel Fuentes reciclado en maestro de ceremonias y las vueltas que han conseguido darle hasta encontrar la clave del triunfo, han hecho que TCMS sea inimitable. ¡Quién lo iba a decir! El formato de Gestmusic ha conseguido instaurarse como uno de los buques insignia de la cadena. De hecho, cuando Antena 3 estaba sumida en una profunda crisis de audiencia, el formato fue capaz de derrocar al, hasta entonces, todopoderoso ‘Sálvame Deluxe’. El programa de Telecinco huyó del que era su dia natural para no enfrentarse al titán de las imitaciones.

Y es que no tiene competencia. Aún no ha nacido un programa tan completo como este. Aúna todo lo que se le exige a un formato de entretenimiento: tiene humor, tiene música, tiene famosos, tiene las entrañables anécdotas de Lolita Flores y las locas ocurrencias de Ángel Llácer. Reír y llorar. Que reúna a la familia ante la televisión, pero que arriesgue y toque todo tipo de géneros sin ningún complejo. Ahí está la clave, De hecho, la mismísima Ylenia Santana (concursante de ‘GHVIP’) fue imitada por Silvia Abril en una de las entregas. Una dualidad muy complicada de encontrar y que ‘Tu cara me suena’ consigue sin despeinarse.

Es como estar sentándote cada vienes ante un imponente espectáculo que sabes que siempre va a tener la capacidad de sorprenderte. Nunca te vas a ir a dormir con una sensación de indiferencia. Las increíbles puestas en escena, la variedad del repertorio de temas musicales y los artistas invitados a cada gala forman parte de ese efecto sorpresa que engancha aún más si cabe.