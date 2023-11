El motivo de salud que obliga a Andy y Lucas a separarse

Andy y Lucas han pasado por muchas etapas, pero nada como el momento que viven ahora. Los cantantes llevan horas siendo trending topic tras visitar 'El Hormiguero'. Aunque han acudido al plató del programa de Pablo Motos en varias ocasiones, esta vez era especial, ya que han anunciado que van a hacer una gira de despedida. Este grupo musical mítico asegura que se separan de manera temporal por un problema de salud de Lucas. Este ha sido precisamente el encargado de contar qué le ocurre.

"Ha llegado el momento de hacer una gira de despedida para nuestro público y tomarse las cosas de otra forma, porque sin salud, no somos nadie", ha declarado Lucas con rostro serio. Pablo Motos ha animado a los cantantes a desvelar la decisión que han tomado. Entre el público que acudía a 'El Hormiguero' había muchas fans de Andy y Lucas, que no han podido evitar las lágrimas al escuchar la noticia tan triste.

Andy y Lucas han elegido 'El Hormiguero' para dar la noticia más dura de su carrera

"Antes que nada decir que llevo todo el día con un peñizco en el estómago. No puedo conmigo. Primero, agradecer a 'El Hormiguero' por ser un escaparate tan maravilloso. Lo segundo, dar las gracias a Andy por este tiempo haber confiado en mi mucho como empresa. Espero que no se me salten mucho las lágrimas. Me han dicho muchas veces que soy un psicópata de mi trabajo. Me gusta llevarlo todo, hasta el más mínimo detalle. Con el tiempo, de un año para atrás, me daban unos mareos. Esos mareos resultaron ser porque tenía la tensión bastante alta. Me dieron otra dosis y no funcionaba. Eso me derivó al cardiólogo", ha empezado diciendo Lucas sobre su problema de salud.

"Mi familia lo sabe. Tengo una válvula afectada. Lo mejor es bajar un poco el ritmo. Nosotros un grupo de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... Y luego hacemos trabajo de oficina. Creo que ahora es el momento de hacer una gira de despedida para nuestro público y tomarse la cosa con más calma, porque sin salud no somos nadie. Lo vamos a organizar de esa manera", ha continuado explicando.

Este es el momento en el que Lucas explica su problema de salud

Pablo Motos, impactado, ha querido saber más detalles y no sabe si hablar de separación, algo que el presentador de televisión no termina de creerse porque cree que muchos cantantes cuando se separan a los dos años vuelven, como les pasa a los toreros. "Lucas se guarda muchas veces sus problemas. Se los guarda y también mil historias que le pueden pasar. No es una persona de contarlo. El día que me lo cuenta le dije que eso no iba a ser nada. Me lo contó casi llorando, normal también porque tiene que dar miedo eso. Al principio intenté apoyarlo como siempre y no darle importancia. Tras las visitas que fue haciendo al cardiólogo, me fue contando. Lucas no para, en los conciertos te baila como si fuera el último tema. Pero no hemos parado. Yo me enfada con él porque no para al teléfono. Si a él le pasa algo, es como si me pasara a mí", ha querido decir Andy sobre el problema de salud de su compañero. "Quien nos quiera ver este 2024 ya sabéis que es la última, así que el 24 de noviembre salen las entradas a la venta", ha terminado diciendo Lucas para animar a todos sus fans a ir a su última gira.