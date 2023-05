La cancelación de 'Sálvame' ha sido una de las noticias que más ha impactado en los últimos días. Este programa lleva 14 años en antena, pero la cúpula de Mediaset ha tomado la decisión de retirarlo de la programación. El 14 de junio será el último programa que se emita. Sus colaboradores han recibido la noticia con dureza, pero lo cierto es que el futuro de algunos está más en duda que el de otros.

De ello es consciente Miguel Frigenti, que estaba este lunes presente en el plató de 'Sálvame'. Él ha querido abrirse en canal y no ha dudado en dar un grito desesperado: "Para mí estar aquí no supone un esfuerzo enorme o no tener vacaciones por trabajar... Llevo todo el fin de semana llorando, aquí me he sentido muy valorado, no solo por mis compañeros. Está siendo muy difícil. La situación que tengo es complicada", reconoce totalmente roto.

El joven está roto y no ha podido esconder este sentimiento

Es el colaborador de televisión que más sincero se ha mostrado a la hora de expresar sus sentimientos. Para él empieza una nueva etapa en su vida que no es mejor que la anterior, sino peor: "El camino que me espera es largo, pero sé que no va a ser fácil", ha empezado explicándole al asesor laboral que ha acudido este lunes al plató de 'Sálvame' para darle algunos tips para hacer su currículum vitae de cara a la búsqueda de trabajo.

"Asusta y tengo miedo, ¿sabes? No puedo fingir estar contento porque estoy con miedo, asustado y con mucho vértigo. No sé qué va a pasar", ha declarado intentando aguantar sus ganas de llorar.

Aún así no se encierra y sabe que tiene que empezar a moverse: "Sé que tengo que hacer más cosas. Mis amigos que no trabajan en televisión te dicen que tienes que tener un plan B, pero a un médico no se le dice que tenga un plan B. Yo me he preparado para esto, he pasado por la universidad, es mi profesión. Me ha costado trabajar llegar aquí y mucho esfuerzo. ¿Por qué a la gente que trabajamos aquí se nos desprecia? ¿Por qué tengo que buscar si mi profesión es esta?".