Gema Aldón, la hija mayor de Ana María Aldón, es la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2023'. La joven coge el testigo de su progenitora quien concursó en la edición de 2020. Su madre no ha tardado en reaccionar a la noticia: "Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete. Es una experiencia muy dura, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Ella está muy nerviosa, pero también está contenta".

La diseñadora, durante su intervención en el programa 'Fiesta', subrayaba lo que más le va a afectar a su hija: el frío. "Es una convivencia con muchas personas en una situación extrema. Espero que la disfrute". Además, Ana María Aldón ha señalado su gran temor: "Me da miedo que ella está muy delgada. Me da miedo que tenga problemas de estómago. Eso lo primero".

La hija de Ana María Aldón, concursante de 'Supervivientes'

Hemos visto en distintas ocasiones a Gema Aldón en televisión, ofreciendo entrevistas y siendo crítica con Gloria Camila Ortega, pero está será la primera vez en la que se aventure a participar en un reality. La joven es tanatopractora y ha confesado muchas veces que su sueño es montar su propia funeraria. “He estado seis meses estudiando teoría online y 21 días haciendo prácticas con difuntos reales para ser agente funeraria”, dijo durante una entrevista en 'Sálvame'.

La hija mayor de Ana María Aldón también es madre de una niña de 4 años y está muy unida a su hermano pequeño, José María, fruto el matrimonio de su progenitora con José Ortega Cano. Su vida no ha sido fácil y no ha contado con el perfil de padre. Además, según contó en una reciente entrevista en el 'Deluxe' había roto con el padre de su hija y habló de una relación tóxica. "Una de las cosas más importantes que me impedía dejar a mi pareja era que mi hija creciese con un padre y una madre juntos como no lo he hecho yo".

Estos últimos meses ha vivido muchos cambios. Ha emprendido una vida en solitario con su pequeña después de años junto a su ex. "Me costó terminar con mi relación, pero la cosa se iba poniendo muy fea, era una relación muy tóxica. Yo decidí que no quería que mi hija viera situaciones que pasaban". Ahora afronta una gran aventura que la llevará a los Cayos Cochinos de Honduras.