El futuro de Pedro Piqueras tras su marcha de Mediaset: su nuevo y llamativo trabajo

Arranca diciembre y, con él, una nueva despedida. El mundo de la comunicación lleva meses viviendo continuos cambios. Ciclos que se cierran y nuevas oportunidades que se abren. Lo que está claro es que ya nada volverá a ser igual. En Telecinco, por ejemplo, viven con tristeza la marcha de uno de sus estandartes en el área de Informativos: Pedro Piqueras. El veterano comunicador dice adiós a casi 5 décadas dedicadas por entero a la comunicación. Casi 50 años de profesión que le han valido para ganarse el cariño del público y el respeto de sus compañeros. Una despedida difícil para ‘Informativos Telecinco’, pero con la que se abre una nueva puerta para Pedro.

Su propia cadena era la que se encargaba de anunciar hace unos días su retirada de la televisión, dejando claro que "pondrá fin a su brillante carrera profesional tras pasar los últimos 17 años en Mediaset España, donde deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble”. En Mediaset sí, pero… ¿Se retira Pedro definitivamente de su faceta como periodista? La respuesta es no. El albaceteño, siempre que ha podido, ha querido enseñar cómo vive y ejerce él la profesión. A lo largo de su carrera, han sido varias las ocasiones en las que ha ejercido de profesor, algo que se volverá a producir.

SEMANA ha podido confirmar que será el próximo 13 de diciembre cuando Piqueras se enfunde en su traje de profesor y se ponga ante los alumnos del Máster en administración de empresa en Industria Farmacéutica y Biotecnología de la escuela Talento Ephos. Con ellos, Pedro ya había trabajado realizando una serie de entrevistas a grandes líderes del sector Farmacéutico y Sanitario. Pero ahora su cometido será otro: el de dar una clase de algo más de una hora de duración en la que tratará con los estudiantes cómo comunicar con empatía.

Piqueras fue profesor de la reina Letizia

Solo él podría dar una clase así, ya que siempre ha mantenido intacta la empatía al frente de los servicios informativos. Como hemos reseñado, no es su primera experiencia como profesor. Con esta institución ya había colaborado anteriormente, pero también con otras, Tanto es así, que llegó a darle clases a nuestra reina. Letizia y él coincidieron cuando Ortiz era solamente una estudiante de periodismo, así lo contó el propio Pedro en la Cadena SER: “Nunca era la chica que llega la última, estaba ahí la primera. Solo me dio tiempo a decirle: 'Oye Letizia, qué bien lo estás haciendo'. Cuando ella empezaba, yo le di clase una vez en un curso de periodismo. Recuerdo que era una chica que siempre estaba dispuesta a salir la primera para lo que fuera. Era muy dispuesta, muy guapa y muy inteligente. De Letizia, la de aquel momento tengo la mejor impresión. Ahora no tengo ninguna, es Reina”.