El ex de Maite Galdeano se presenta a ‘First Dates’: “Intenté ligar con su hija, Sofía Suescun"

Ugo llegó a 'First Dates' buscando una nueva oportunidad en el amor. Aunque se siente afortunado, cree que es momento de dejar la soltería atrás. Su presencia no pasó inadvertida para nadie, ni para Carlos Sobera. Al presentador se le hizo familiar y recordó que era por su relación con Maite Galdeano. Ambos mantuvieron una relación de más de cinco años, en la que llegaron a casarse. El matrimonio se terminó cuando la ex concursante de 'Gran Hermano' recibió una información sensible sobre él de parte de su hija Sofia Suescun. "Su hija me puso una trampilla. Se hizo pasar por el perfil de otra persona y me la intenté ligar", confiesa entre risas. Esta recibió lo sucedido como toda una traición y puso punto y final con su pareja.

Aunque Ugo intentó solucionarlo, la decisión ya estaba tomada. "Se lo dijo a su madre y le expliqué que no todo lo que uno habla en internet al final lo haces", intentó justificarse en ese momento sin mucho éxito. Ambos tomaron caminos diferentes entonces. Maite Galdeano no se ha pronunciado sobre esta historia que Ugo desveló en Cuatro. Su día a día continúa y comparte con sus seguidores alguno de esos momentos siempre rodeada de su familia. Quién sí da su versión es Sofia Suescun tirando de humor: "¿Podéis imaginarme con 12 años haciéndome pasar por una tía para hacerle una trampa al marido de mi madre? Qué crack, a ver también qué mala...pero tenía celitos jo".

La opinión de Ugo sobre Maite Galdeano como pareja: "Entrega todo de ella"

Maite Galdeano y Ugo terminaron su relación tomando caminos diferentes pero atesorando numerosos recuerdos. Ni el mal sabor de boca con el que finalizaron le hace a este tener una mala opinión. "Es muy cariñosa y entrega todo de ella", le dedica a la colaboradora recordando cómo es como pareja. Destaca de su personalidad lo sincera que siente que es, como lo ha mostrado en televisión en los diferentes concursos y platós, y muy sonriente, "lo que más me gusta en una chica". Maite Galdeano entró a su vida después de que este llegara a España: "Vine en patera, fue un viaje difícil y peligroso. Solo se veía el mar, que se junta con el cielo, y eso da mucho miedo".