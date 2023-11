El escalofriante sueldazo de Chenoa por presentar las galas de ‘Operación Triunfo 2023’

Chenoa está viviendo una etapa de lo profesional de lo más increíble. Mientras se recupera de su ruptura con Miguel Sánchez Encinas, la cantante recibía una oportunidad laboral que tenía que aceptar: presentar las galas de 'Operación Triunfo 2023' después de haber sido una de las concursantes de la exitosa primera edición de este talent musical. Y así lo ha hecho. El pasado lunes se emitió la gala 'Operación Triunfo' y aunque estaba nerviosa, lo hizo de 10.

Cuando estamos a pocos días de ver cómo se desenvuelve en la gala siguiente, se ha desvelado el elevadísimo caché que cobra por cada una de ellas. Aunque lleva ya años de experiencia en mundo de la música, ha impactado la cantidad de dinero que recibe por presentar cada una de las galas. Chenoa se embolsará la cifra de 50.000 euros por cada gala que presente, ni más ni menos. Si multiplicamos esta cantidad por las 13 galas que tiene previsto el equipo del programa emitir, la cifra total asciende a 650.000 euros, tal y como declara @someva__ en su perfil de Tik Tok.

Chenoa disfrutó mucho durante la gala 0 de 'Operación Triunfo'

No hay duda de que es una cifra de lo más escalofriante. Chenoa no ha podido declinar esta oportunidad, ya que además de estar muy bien pagado, un programa musical como 'Operación Triunfo' le da una visibilidad increíble. Aunque en la primera gala se ha notado los nervios en la cantante, no hay duda de que en las siguientes estará mucho más relajada y de que lo hará muchísimo mejor. No es la primera vez que se desvela la cantidad de dinero que se embolsa la que fuera pareja de David Bisbal por sus proyectos profesionales.

Y es que lleva ya muchos años enfocada en una carrera musical de éxito. Ha lanzado siete discos de estudio. El primero fue en 2002 y el último en 2016. Ha vendido más de un millón de discos, lo que le ha permitido ingresar una gran cantidad de dinero. Eso le ha llevado a cobrar hasta uno 25.000 euros por cada concierto que ofrece a sus fans.

El caché de Chenoa es de 25.000 euros por cada concierto que ofrece

En medio de la tormenta por su nueva situación sentimental, Chenoa está viviendo este nuevo proyecto con ilusión. Así lo ha demostrado en todo momento. Hace apenas unos días salía a la luz su ruptura con Miguel Sánchez Encinas un año y medio después de su boda. Una noticia totalmente inesperada que contrasta con la alegría de la cantante por convertirse en la presentadora de la nueva edición de ‘Operación Triunfo’. Aunque ha declarado que se trata de una "separación temporal", Chenoa prefiere que este momento personal no empañe su nuevo proyecto profesional.