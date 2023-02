El emotivo mensaje de Nagore Robles a Sandra Barneda en su despedida de 'Pesadilla en el paraíso'

La segunda temporada de 'Pesadilla en el Paraíso' entra en su recta final y este jueves, Nagore Robles se ha despedido de la audiencia. Lo ha hecho diciendo adiós a los concursantes y a quienes han sido sus compañeros en esta nueva andadura profesional: Sandra Barneda y Carlos Sobera. Tras las últimas nominaciones, la presentadora

En febrero del pasado año, Sandra Barneda y Nagore Robles anunciaron su ruptura definitiva tras seis años juntas de idas y venidas. A pesar de que han tomado caminos distintos, ambas mantienen una relación cordial. Prueba de ello son las palabras de agradecimiento y cariño que ha tenido la presentador al decir adiós a esta edición. “Desde el primer día me habéis sostenido, me habéis aportado confianza en mí misma y me habéis dado grandes lecciones de compañerismo. Para mí ha sido una auténtica suerte vivir este programa de vuestra mano, dos profesionales a los que quiero muchísimo, admiro y en los que confío con los ojos cerrados”, decía, visiblemente emocionada.

Carlos Sobera le respondía desde plató: "Siempre hemos sabido apreciar que tenías, tienes y tendrás toda tu vida un extraordinario talento para lo que quieras, y desde luego, para esto de la comunicación, un talentazo súper especial. Esta cadena tiene mucha suerte de haberte descubierto, por fin, en un papel diferente al que estabas realizando y que yo creo que vas a seguir realizando durante muchos años porque te lo has ganado a pulso, compañera. Eres buena, eres muy buena, que lo sepas".

Lo cierto es que al principio del programa, Sobera le preguntó a su compañera: “¿No te da pena cerrar el paraíso?”. A lo que la vasca respondía: “Tengo un bajón que estoy todo el rato haciendo la falsa. Estoy muy tristona, no quiero que esto se acabe jamás”. El presentador también quiso felicitar en directo a su compañera por su 40 cumpleaños. Fue en ese momento cuando la aludida aprovechó para dedicar unas palabras tanto a los concursantes como los presentadores de la edición. “Os quiero dar las gracias a vosotros que sois los verdaderos protagonistas de esta aventura. Gracias por vuestra valentía, generosidad y lucha. Ha sido un auténtico lujo presentar este programa a vuestro lado”, arrancaba diciendo dirigiéndose a los granjeros.

“Mi sentimiento de absoluto agradecimiento, desde que me ofrecieron esta experiencia no dudé ni un segundo en sumarme a este equipo. Ha sido un verdadero regalo pasar cada día junto a cada uno de ellos. He sentido el cariño, la confianza, el compañerismo de todos los que están detrás de las cámaras y en Madrid”, continuaba. El mensaje más emotivo fue el que dedicó a su exnovia: “Por supuesto gracias a la cadena, a Sandra y a ti [Sobera]. Desde el primer día me habéis sostenido, aportado confianza en mí misma, y me habéis dado grandes lecciones de compañerismo”.

Nagore también tuvo palabras de agradecimiento para Lara Álvarez, la presentadora que ocupó su lugar en la primera edición del reality: “Quiero agradecer también a Lara sus consejos, su cariño y su generosidad desde el principio. Eres una compañera extraordinaria”.