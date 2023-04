El embarazo de una concursante de 'MasterChef' sorprende al programa

Una de las concursantes de 'MasterChef' ha sorprendido a la productora y los jueces con una noticia inesperada, incluso para ella. Larraitz le descubría en plena eliminación a Samantha Vallejo-Nágera que se acababa de enterar, mientras concursaba, que estaba embarazada. Estaba muy nerviosa durante todo el cocinado y han encontrado la razón: "Me he enterado aquí y estoy desconcentrada". Aunque sus compañeros sí sabían de su estado, su entorno más cercano todavía no estaba al tanto de la feliz noticia por el aislamiento culinario que tienen los concursantes en su paso por el programa.

Le explicaba, además, que no se encontraba en su mejor forma física y que, por todo eso, no iba a esforzarse en exceso. "Tengo moratones de la circulación, estoy mala". Solo estaba pensando en cuándo le podría dar la buena nueva a su chico. "Tengo un dolor de cabeza de pensar. Nadie lo sabe, ni mi madre", decía mientras justificaba el plato que había preparado. Los jueces no querían decirle nada malo pero su plato no lo permitía. "Ahora tiene motivos más importantes por los que luchar", le decía Pepe Rodríguez ante su expulsión. Jordi Cruz siguió la misma línea: "Tu plato es terrorífico y la noticia que nos has dado la mejor".

Luca y Patricia, duelo de ediciones de 'Masterchef': "Ya no estás en el trend"

Antes de que Larraitz se viera en la prueba de eliminación de la noche del lunes, pasaron por una prueba a ciegas cuyos jueces eran exconcursantes de otras ediciones. Patricia, que estuvo presente en el año pasado, criticaba los platos y a Luca, uno de los compañeros favoritos de la concursante y que más se emocionó con su mal plato, se "enfrentó" a sus opiniones.

Después de hacer un baile y recibir una broma de su parte, ya no estaba en "el trend", reconocía que "no me acaba de caer muy bien, la verdad...todo el rato criticando los platos". Se lo dejaba pasar solo porque "me ha dicho que me conocía y me ha hecho ilusión". Luca ya le dijo a Mario Vaquerizo en su visita a la edición algo similar: "A mí no es que Mario me haya caído muy bien. Al darme la opinión me ha tirado para atrás".