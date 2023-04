El cabreo de Emma García: "¿Esto es adrede?"

Emma García es una presentadora con muchas tablas, con más de 25 años de experiencia, que intenta mantener la calma delante de los focos. Sin embargo, no siempre resulta una tarea fácil. La guipuzcoana ha saltado en medio de la emisión del último programa de 'Fiesta' y lo ha hecho de forma acalorada: "¿Perdón? ¡Qué leches! ¿Esto es adrede?", exclamaba visiblemente enfadada dirigiéndose a sus colaboradores.

Y es que en un momento de debate en el que se trataba la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira, el ambiente se ha revuelto por completo. Todos han querido intervenir con vehemencia al mismo tiempo y han obviado que Emma García es la que imparte los turnos. La presentadora se ha puesto de pie en ese preciso instante, pero tampoco ha hecho efecto. "Paso delante de vosotros. Os pido que os calléis. No os enteráis", les decía muy molesta. Y añadía lo siguiente: "A mí perdón, no. A ellos que están en su casa", indicaba dirigiéndose a la audiencia. Enseguida ha dado paso a la publicidad. "A la vuelta parece ser que vamos a estar calladitos", subrayaba.

La advertencia de Emma García

No ha sido una tarde fácil para la vasca, también ha tenido que lidiar con las distintas opiniones de los colaboradores respecto a un tema candente: la nieta de Ana Obregón. "Cuidado con los que decís", les advertía. "Una cosa es que no le haga gracia y otra que está jugando con el dolor. Por favor, que los debates sean sensatos. Hay muchas cosas para debatir", imploraba. El periodista Saúl Ortiz ha señalado que la actriz y presentadora "está haciendo mucho daño. No entiendo la utilización continua de un chico de 28 años que falleció. Con esto Ana Obregón está haciendo mucho daño. El propio Alessandro Lequio ha dicho que le duele encender la televisión". Mientras que Aurelio Manzano se oponía a este planteamiento: "Ana Obregón puede hacer lo que le salga del pie y de la peineta porque es su hijo y nadie mejor que ella para hacerlo. No hay debate", insistía ante el aplauso del público.

Durante el programa también se ha expuesto la posibilidad de que un redactor logre tener en sus manos la biografía de Aless Lequio antes de que salga a la venta. "La verdad, nos encantaría tener ese libro en nuestras manos y hablar con propiedad, con información y sobre todo con ese libro en nuestra mano, al margen de las opiniones de cada uno", afirmaba Emma García.