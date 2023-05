El brutal zasca de Pablo Motos a Enrique Ponce en 'El Hormiguero' que las redes sociales todavía recuerdan

'El Hormiguero' promete cosechar importantes datos con Ana Soria y Enrique Ponce como invitados. Suelen hacer poco ruido en su día a día, pero por decisión propia acudirán al programa de Pablo Motos y lo harán como protagonistas del prime time. Se desconoce qué dirán, aunque muchos han hecho alusión a su diferencia de edad, tema que, por cierto, tocó el presentador para hablar de ellos en el año 2020. Aunque han pasado tres años de aquello las redes sociales han recordado el zasca que en su día le lanzó y que el torero quizás no haya podido olvidar.

Corría el mes de septiembre, justo en el inicio de temporada de su exitoso programa. Comenzó con un monólogo en el que hablaba de la nueva normalidad y en el que de manera inevitable trató un asunto que nos preocupaba a todos: el covid. En el mismo año en el que SEMANA publicó en exclusiva que Ponce y Paloma Cuevas se separaban, Pablo Motos habló de la nueva relación que había iniciado Ponce con otra mujer, aunque quiso hacerlo de una forma muy particular. Intentó emular la conversación que Ana Soria y Ponce estaban teniendo antes de visitar a la madre de la almeriense, ya que según Motos había quien utilizaba la pandemia como excusa para no evitar a su familia política. "Cariño, tenemos que ir a ver a mi madre... No, es que tu madre es de riesgo...", comenzó diciendo. "A ver Enrique Ponce, que mi madre tiene tu edad...", se autocontestó Motos, una indirecta muy directa dirigida a Ponce y que hacía referencia a los 27 años que se sacan uno respecto a otro.

Su noviazgo fue una de las noticias más comentados de ese verano. A pesar de que ellos permanecían ajenos a las críticas, fueron muchos los que cargaron contra ambos cuando saltó a las medios que habían comenzado una historia de amor. Tres años después de aquello acuden al espacio de Antena 3 para hablar sobre cómo está su relación y acercar a la audiencia a su día a día, por lo que nadie duda de que una vez más el programa será tendencia en Twitter.