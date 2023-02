El apasionado beso de Rosa López con su novio tras batir récord de apnea en 'El Desafío'

Rosa López se está convirtiendo en una de las concursantes revelación de 'El Desafío'. La cantante no le tiene miedo a nada y da todo de sí para hacer frente a todas las pruebas semanales que le toca. En esta ocasión, la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' se ha enfrentado a uno de sus mayores miedos y ha obtenido un excelente resultado. En concreto, la interprete de 'Europe's Living A Celebration' ha batido el récord de apnea del programa de Antena 3 y lo ha celebrado dándole un apasionado beso a su pareja, Iñaki.

¡RÉCORD! @RosaLopez se coloca la primera en el ranking de apnea de @eldesafioa3 con 4:40 minutos #ElDesafío7 pic.twitter.com/VpADSinzVu — El Desafío (@eldesafioA3) February 24, 2023

Rosa López se ha tomado la prueba de esta semana de una forma muy personal puesto que mostró en un primer momento su miedo al agua. Después de varios días de entrenamiento en los que Juandi Alcázar ha conseguido que la cantante se concentre en la apnea, esta ha batido el récord del programa. En concreto, ha conseguido superar a Jorge Sanz tras aguantar 4:40 minutos bajo el agua.

Después de salir del tanque de la apnea, Rosa López se abrazaba a su pareja y no dejaba pasar la oportunidad de dedicarle unas románticas palabras. “Iñaki es mi pareja que me ha prestado sus pulmones hoy para ahí dentro y es mi familia", aseguraba y se fundaba en un apasionado beso con él. De la misma forma, también ha querido darle las gracias por todo lo que hace por ella durante su día a día. "Por Dios, no vuelvas a preguntarme que por qué te quiero”, respondía el novio de la cantante completamente emocionado.

Una gran hazaña que ha sido aplaudida por todos y que conseguía que Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio se pusieran en pies tras su increíble tiempo en la apnea. De la misma forma, Roberto Leal no era capaz de contener las lágrimas al ver a la concursante y Jesulín de Ubrique se mostraba asombrado por lo conseguido.

Así comenzó la historia de amor entre Rosa López e Iñaki

El idilio de la que fuera ganadora de 'OT 1' con Iñaki García surgió de manera casual, durante la pandemia. Se conocieron cuando ella asistía a un concierto de Marta Sánchez. Él trabajaba en el evento, y hasta tuvo que ir a ayudarla cuando se vio en apuros. "Hubo un tumulto y él vino a rescatarme con otros compañeros, él me salvó, él fue mi ángel", aseguró en 'Hola'. En sus últimas apariciones en televisión, la cantante ha dejado claro que no hace falta que pasen por el altar porque ya siente que está casada.