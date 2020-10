La vida de Amancio Ortega, el hombre más rico de España, no siempre ha sido un camino de rosas. De la pobreza de su familia ha sabido crear un imperio y ese esfuerzo será ahora narrado a través de una serie de Amazon Prime Video

La vida de Amancio Ortega puede resultar apasionante para muchos, dado que ha logrado amasar la mayor fortuna de España desde cero, con mucho esfuerzo y una mente que, sin lugar a dudas, es brillante. Pocas personas han logrado imponer su concepción en el mundo de la moda como el dueño del imperio textil de Inditex. Una apasionante historia que ahora será relatada en un documental centrado en la figura de Amancio Ortega para Amazon Prime Video, basado en la biografía escrita por Covadonga O’Shea, ‘Así es Amancio Ortega. El hombre que creó Zara’. Un libro que ha servido como vehículo conductor de la historia y que no solo narrará la evolución de Zara desde una pequeña tienda, sino también la vida personal y más desconocida del empresario con más poder de España.

La vida del dueño de Inditex será una serie ficcionada, tal y como acaba de anunciar Amazon Prime Video. Constará de ocho capítulos y será producido por la productora gallega Ficción Producciones, quienes ya se hicieron cargo de otras series, como la popular ‘Vivir sin permiso’, emitida en Telecinco. Ahora, el cometido es repasar la vida de Amancio Ortega, según ‘Forbes’ el hombre más rico de España, “desde sus orígenes más humildes”, hasta convertirse en el dueño del gigante textil más poderoso de nuestro país. “Su trama pondrá en valor el incansable esfuerzo y notable sencillez de este personaje, cuya visión ha revolucionado la industria de la moda y que se ha convertido en un referente para España y para las escuelas de negocios del mundo entero”, aseguran desde la citada plataforma de contenido audiovisual.

Tal y como destacan desde Amazon, “Amancio Ortega es, sin duda, el empresario español más reconocido internacionalmente y una figura clave en el éxito de la moda española a nivel mundial, con una historia personal increíble. Queremos que los miembros de Amazon Prime Video descubran no solo su arduo trabajo para conseguir su gran éxito empresarial, sino también su lado más humano y menos conocido”, asegura Ricardo Carbonero en su comunicado para dar a conocer el próximo lanzamiento de esta nueva serie documental. Al parecer, la tarea no ha sido sencilla: “Hace seis años que perseguimos como productores y gallegos el llevar a la pantalla la historia de un hombre sencillo dotado de aquello que solo tienen unos pocos. Como él mismo dice en el libro de Covadonga O’Shea: ‘No he estado solo en esto y no merezco ningún reconocimiento más que el del trabajo y la fortuna de haberme rodeado de los mejores’”, añade la productora ejecutiva de la serie, Mamen Quintas.

“Esto es lo que contaremos en esta producción, su periplo desde que tiene apenas 12 años hasta pasados los setenta, con fascinantes compañeros de viaje que nos descubrirán el incansable camino del éxito. Veremos una Coruña de posguerra a la que Amancio Ortega aspira a aportar luz y alegría a través de la moda, democratizar el buen vestir y darle a las mujeres de la época la posibilidad de vestir bien en su deseo de incorporación al trabajo y a la vida social. Esta serie era una necesidad y ahora más que nunca”, continúa destacando Mamen Quintas, orgullosa del resultado del proceso de preproducción, que en breve dará comienzo a las grabaciones en los próximos meses y que llevará a sus protagonistas más allá de A Coruña, como puede ser Nueva York, París, Lisboa o Barcelona, entre otras capitales mundiales de la moda.

La humilde infancia de Amancio Ortega

Cuestiones básicas desde las que arrancará la serie centrada en la vida de Amancio Ortega, destaca el hecho de que este multimillonario español nació en el seno de un hogar humilde y trabajador en León, concretamente en la localidad de Busdongo. Su padre trabajaba como ferroviario en dicha localidad, para ser trasladado después a Tolosa (País Vasco), cuando Amancio Ortega tenía tan solo unos meses de vida, y después a Galicia, donde finalmente se instaló la familia. Este pasado humilde forjó el carácter del empresario, que desde cero luchó para cumplir sus sueños y hacer que otros hiciesen realidad los suyos propios.

Una de sus principales promesas cuando aún era un niño es que su familia no volvería a pasar necesidades, después de ver cómo en una tienda de alimentación le decían a su madre, Josefina, que no volverían a fiarla. Fue ahí cuando dejó la escuela y comenzó a trabajar por el bien de su familia, hasta convertirse en el hombre más rico de España.