Dulceida y Alaska se descubren en la semifinal de 'Mask Singer'

'Mask Singer' celebró su semifinal este miércoles 21 de junio desvelando dos de sus máscaras más piropeadas de la edición. Tanto "Bebé" como "Hada" eran de las favoritas de todos sus investigadores y se mostraron tristes ante la decisión de descubrir quién estaba debajo. Aida Domenech, más conocida como Dulceida, y ... aparecían bajo ellas, respectivamente. La influencer era la primera identidad que se desvelaba ante la sorpresa de sus dos grandes amigos Javier Calvo y Javier Ambrossi. Aunque en varios programas señalaron que se podría tratar de ella, su última actuación les generó dudas.

El actor de 'Física o Química' se mantenía fiel a la promesa que esta le realizó la última vez que se vieron. "Como amiga te tenía que engañar", se disculpaba por haber mantenido el secreto de esta forma. "Solo te digo que espero que te lo hayas pasado bien porque te has quedado sin dos amigos", bromeaban todos juntos en el escenario ya con la máscara descubierta.

La experiencia para Dulceida no ha podido ser más positiva: "Lo que más me ha gustado ha sido poder hacer esto con la voz". Todo merecía la pena a pesar de que su disfraz jugaba en su contra. "Esta máscara tiene muy poca movilidad y todo lo que hacía era super exagerado. La primera vez me moría de moverse así", confesó.

Alaska, segundo rostro de 'Mask Singer' de la noche

"Ha sido muy divertido. El día que interpreté a Nicki Minaj intenté bailar pero no podía", confesó Olvido ante las preguntas de Arturo Valls nada más descubrirse "Hada", su disfraz. "Lo tuve claro. Sabía que por mi carácter podía mantener el secreto, quedarme callada. Alguna máscara me tiene despistada y puedo creer que está Mario. Es la única persona que lo sabe porque es mi representante, está en al ajo", confiesa ante unos entregados investigadores.