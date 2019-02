Dulce asegura que Kiko Rivera no quiere a su hermana

La última vez que se sentó en un plató, Dulce protagonizó un tenso enfrentamiento con Isa Pantoja. Esta vez la niñera más famosa de nuestro país regresaba al programa Sábado Deluxe para contraatacar de nuevo. Aseguraba que había solucionado sus diferencias con la hija de la artista y que esta le había pedido perdón, pero cargaba duramente contra Kiko Rivera.

Una importante acusación

Durante su intervención, Dulce se centró en defender a Isa Pantoja y atacó a su hermano, Kiko Rivera. “A mí me demostró hace mucho tiempo que no la quiere”, dijo en referencia a su hermana y añadió que no le gusta las declaraciones que hace sobre esta en GH Dúo.

Duda que el hijo de Isabel Pantoja haya cambiado

No oculta su total animadversión hacia Kiko. “Si tanto ha cambiado que lo demuestre con su hermana”. Recordó que este presume de ser “muy familiar” pero que no permitió a su hermana que fuera a la clínica a ver a sus sobrina “y luego vendió una exclusiva contándolo, ¿eso está bonito”, afirmaba.

“Me he hartado de llorar con la entrevista”

Acerca de la última entrevista que ha concedido la hija de Isabel Pantoja a una revista, la ex empleada de Cantora ha confesado que la había leído y que no había podido reprimir las lágrimas: “Me he hartado de llorar porque me he metido en su alma”. Explicaba que, a pesar de que ha sido muy criticada por sus comentarios, ella tiene todo el derecho a decir lo que ha dicho.

En defensa de Isa Pantoja

Dulce ha salido en defensa de la joven con las siguientes palabras: “Hay muchas injusticias e Isabel, mi niña, no va a ser la ovejita negra de la familia“.

El regreso de Dulce tras su enfrentamiento

Anabel Gil Salgado, colaboradora del programa, aseguró que Dulce volvía a televisión “muy molesta” porque su último enfrentamiento tuvo lugar en ese mismo escenario.

