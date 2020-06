Fani se enfrentaba a una noche complicada después de las graves acusaciones por parte de su tía Raquel. «Me duele mucho, es mi familia. Yo no le hago daño a nadie. No tengo maldad. No lo entiendo», manifestaba llorando. Ha explicado que no desea participar en un conflicto mediático. «Ni por 30.000 euros, ni por 40.000, ni por 50.000. Yo no voy a sentarme en un plató a hablar de ella».

Fani Carbajo tuvo un duro momento en la última gala de ‘La Casa Fuerte’ cuando se enteró en directo que su tía Raquel le había acusado de haber ejercido la prostitución. La madrileña se mostraba totalmente atónita ante lo que estaba escuchando: «Ha salido mi tía diciendo que yo con 25 años me he prostituido. La ‘Pretty Woman’ de Aravaca, me dicen», contaba a sus compañeros. Reconocía que estaba pensando, incluso, abandonar el reality: «Yo me quiero ir. Mi hijo no puede ver esto».

Más tarde, Fani se sinceraba con su pareja, Cristofer, y se mostraba muy afectada: «¿Quién soy yo? ¿Isabel Preysler? No soy nadie. Soy la última que ha llegado a Mediaset. Por cuatro euros que te habrán dado, ¿ese es el ejemplo que quieres dar a tus hijos?», le decía. Añadía que sabe que saldrá adelante, pero que le han afectado esas acusaciones: «Estoy en shock».

Maite ha confesado que la familia está muy disgustada con todo lo que está sucediendo. «Imagínate cómo me pudo sorprender y que haya sido de una persona tan cercana», ha manifestado. Ha explicado que Raquel y Fani llevaban un tiempo distanciadas e indicaba que esta última le debe una explicación en privado porque lleva muchos meses defendiéndola en los platós de Mediaset.

«Poco a poco estoy mejor. No voy a estar toda la vida sufriendo por gente que no me aporta nada», ha afirmado Fani. «A esa señora que me está llamando de todo, la tenía como una madre por todo el cariño que me había dado. ¡Idiota de mí!», decía muy dolida.

El tema está en manos de su abogado

En uno de sus momentos más bajos, la madrileña ha podido recibir unas palabras tranquilizadoras por parte de su tía: «Quiero que sepas que como me diste poderes está todo en manos de tu abogado y se han tomado medidas. Está todo en orden». Asimismo le confesaba que había participado en un polígrafo con su tía Raquel y que cuando salga del reality ella dará explicaciones o no, según estime conveniente: «Te prometí que iba a estar hasta el final y cumplo siempre».

Fani se mostraba muy agradecida por el apoyo de esta y reprochaba la actitud de su tía Raquel: «Si quiere un cara a cara o que hable en un plató no lo voy a hacer, lo haré en un juzgado. No todo es dinero y aquí se han sobrepasado líneas que no tenían que haberse pasado». Aseveraba tajante: «El dinero que está ganando a mi costa que se lo guarde porque lo va a necesitar. No tengo más que decir. No le voy a dar el gusto».

Maite le decía que estaba en su derecho: «Cada individuo tiene que decidir cuándo y dónde contar sus cosas». Fani manifestaba que su tía Raquel se estaba retratando y le estaba dando «muchísima vergüenza» su actuación: «Ella no me va a parar, no me da miedo. Que se guarde el dinero por si tiene que pagar un abogado. Va a tener que demostrar todo».

Reconocía que había vivido unos días muy complicados, sobre todo, por todo lo referente a cómo podría influir a su hijo: «La única opinión verdadera que me importa es la de mi hijo porque sé que con él es con quien voy a estar toda mi vida». Y reprochaba este ataque: «Cuando una persona tiene éxito hay personas detrás que te quieren fastidiar la vida. Esto no va a ser así».

Maite también confesaba a su sobrina lo que había pasado en el polígrafo. «Ella dijo que lo habías hecho y la máquina dijo que era así». A lo que Fani contestaba de la siguiente manera: «Ahora mismo me acabas de corroborar la fiabilidad que tiene ese polígrafo». Por su parte, Maite ha valorado el cara a cara: «El ‘poli’ de ayer estuvo bastante bien entre tu tía y yo. Ella tiene su verdad y tú tienes la tuya. Cuando salgas del reality tu tendrás que decidir si quieres dar explicaciones».