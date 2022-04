‘Pasapalabra‘ es un programa en el que prima la tensión, el querer responder bien, la alegría, aunque muchas veces también la diversión. Y eso ocurrió el pasado lunes 25 de abril, cuando la actriz Patricia Montero participaba en la prueba «Una de cuatro». Tras varias respuestas correctas, el presentador Roberto Leal le formula la siguiente pregunta: «Por ‘Ciudadano Kane’, fue nominado al Óscar a mejor actor, dirección y guion original».

Sin leer bien las respuestas, y pensando en un nombre extranjero, la presentadora de ‘Ninja Warrior’ respondió «David Broncano«, aunque con una peculiaridad: su pronunciación. La joven afirmó que «Deivid Broncano» fue el nominado a los premios de la academia del cine americano.

Este hecho no ha sido obviado por el programa ‘La resistencia‘, de Movistar Plus+, que en su cuenta de Twitter ha subido un extracto de este momento del programa, al que añadía el texto «Estoy gritando» acompañado de un emoticono de risa. El tuit se ha hecho viral con más de 8.500 me gusta y 1.000 retuits.

«Deivid Broncano» no es el único «perjudicado» de ‘Pasapalabra’

Y aunque esta divertida anécdota pueda resultar única, no es la primera vez que ocurre en el programa. En el especial de reyes que se emitió en 2021, el equipo azul también jugaba a la misma prueba a la que se había enfrentado Patricia Montero, y otro famoso fue mencionado bajo un enunciado que no le definía a la perfección.

Roberto Leal preguntaba a la concursante infantil por «esta malvada hada tiene dos alas negras y lanza un hechizo contra la princesa Aurora». Y sin pensárselo dos veces, entre las opciones que había («Maléfica», «Cepeda«, «Hermione» y «Goku»), la joven decidió que la mejor opción era mencionar a Luis Cepeda, concursante de ‘Operación Triunfo 2017‘. Leal, que presentó este formato en Televisión Española, no pudo contener la risa al informar de que la respuesta era incorrecta.

