Disney+ se está aprovechando del efecto nostalgia, y tras multitud de reboots, revivals y series derivadas, ahora llega una vieja serie que regresará con nuevos episodios. La plataforma ha anunciado recientemente que la ficción animada ‘Futurama’ regresará con una nueva temporada para el año 2023 con sus voces originales.

«Me fascina la idea de pensar en el futuro. En realidad, me fascina cualquier cosa que no sea el presente», ha declarado el productor David X. Cohen, mientras que el creador Matt Groening, también autor de ‘Los Simpson’, ha afirmado que «es un gran honor volver a anunciar el regreso triunfal de ‘Futurama’ antes de que nos la vuelvan a cancelar inesperadamente».

Por otro lado, Marci Proietto, director de la productora que se encargará de los nuevos episodios, ha comentado que «lo que me encanta de la animación es que una serie puede hacer una pausa y reanudarse años más tarde y continuarse donde lo dejó, incluso en una plataforma diferente. Y ‘Futurama’ es una de esas series. Recuperar el genio creativo de Matt y David para realizar episodios totalmente nuevos me produce una satisfacción difícil de explicar. Me fascina que este extraordinario tándem cuente más historias y que nuestro equipo de Planet Express viva más aventuras juntos. Es una victoria para los fans que adoran la serie desde sus principios y también para los que la descubrirán por primera vez».

Así fue la emisión de ‘Futurama’, con un anterior revival

No es la primera ocasión que ‘Futurama’ ha vuelto a la vida. La ficción original se estrenó en el año 1999 y se mantuvo hasta el año 2003. Tras esto, se preparon 4 películas lanzadas directamente a DVD, y que se emitieron en otro canal de televisión como episodios de 30 minutos. Tras el éxito de los mismos, en el año 2010 se produjo el primer revival, y que duró 2 temporadas. En el año 2013 se dio por finalizada la emisión, hasta ahora.

Cabe recordar que ‘Futurama’ cuenta la vida de Philip Fry, un repartidor de pizzas de 25 años que se congela accidentalmente el 31 de diciembre de 1999 y se despierta 1.000 años después. Tiene que volver a empezar y, además, también cuenta con un nuevo y «diverso» grupo de amigos entre los que se encuentran Leela, una extraterrestre tuerta, dura pero encantadora, y Bender, un robot que posee características y defectos humanos.

