El discurso de María del Monte sobre el amor que hace llorar a Sonsoles Ónega

María del Monte acudía al plató de 'Y ahora Sonsoles' como entrevista. Por la cercanía de la celebración de las Fiestas del Orgullo, ambas repasaban cómo impactó el pregón que ella protagonizó hace un año en Sevilla. Fue entonces cuando presentó oficialmente a su pareja, Inmaculada Casal, periodista de Canal Sur. Juntas subieron incluso al escenario frente a miles de personas que celebraban el amor junto a ellas. "Hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca", les pedía a todos en el escenario. La cantante ha perdido a familiares muy cercanos y es más consciente que nunca de la importancia del querer. ¡Este es el momento que ha protagonizado en Antena 3 y las palabras sobre la vida que no quiere que nadie olvide!

Vídeo: Antena 3 / Instagram @Yahorasonsoles

En la tarde del 26 de junio los espectadores han sido testigos de unas nuevas palabras llenas de significado. "Haced el favor de quererse, de no odiarse. Que no os dé coraje que los demás tengan cosas (...) No olvidéis que, por encima de todo, el día que se va, no vuelve", pedía muy segura ante las cámaras. Para su gran amiga, Sonsoles Ónega también tuvo una sentida dedicatoria. Ante esto, la presentadora no pudo más que emocionarse. "Estoy aquí porque te admiro, sabes que te va a ir muy bien (...). Cuando se tiene el corazón preparado para querer, la vida no puede ir mal", le dedicó a su gran amiga, que no se separó de su lado.