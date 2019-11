1 Su retirada de los medios

«Lo he pasado muy mal», ha dicho sobre su retirada de los medios de comunicación. También ha reconocido que su vuelta a un plató de televisión no se debió a una estrategia para aumentar su caché, algo que ha corroborado el polígrafo. «Ojalá no hubiese tenido que pasar por donde he pasado», ha señalado.