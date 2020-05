Álex Ubago cautivó a toda una generación. Sus canciones de desamor se convirtieron en un himno y, prueba de ello, que algunas de sus baladas más míticas superen las 250 millones de reproducciones en plataformas como Youtube. El artista ha vuelto renovado, con tintes más comerciales y ha querido presentarlo públicamente, aunque siempre y en todo momento respetando las medidas de seguridad que obliga la crisis sanitaria. Tanto es así que el cantante era el invitado de ‘La Resistencia’, programa en el que presentó el nuevo giro que ha dado su carrera musical. En una charla distendida en la que él y David Broncano no dejaron de reír, se desveló una anécdota hasta ahora desconocida. Y es que, según relató el vasco, la reina Sofía llegó a hacerle en el pasado una cobra, siendo, sin duda, el momento que más le rompió el corazón.

→ @alexubagoficial: «Una vez la reina Sofía me hizo una cobra. Un Matrix» #LaResistencia pic.twitter.com/LbWz9UDzjV — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 21, 2020

«Estaba en un evento en Donosti al que invitaron a varios artistas de la ciudad, entre los que estábamos Mikel Erentxun y yo. Acudieron los Reyes de aquel momento, don Juan Carlos y doña Sofía. Estábamos en la fiesta y se nos acercó el guardaespaldas de la Reina para decirnos que nos quería saludar. Por protocolo no les puedes dar un beso, se les saluda dándoles la mano, pero eso no lo sabía y fui a darla dos besos«, explicó Álex Ubago. Sus declaraciones dejaron boquiabierto a Broncano, quien no daba crédito a su confesión. «¿Fuiste a coger cuello o qué?», dijo el presentador entre chanzas. «Cuando fui a darla los besos se echó para atrás, hizo un ‘Matrix’, y me quedé súper cortado. Mi mánager me dio un codazo y me dijo que le diera la mano», añadió Álex Ubago.



Una cobra en todos los sentidos sobre la que el presentador de ‘La Resistencia’ quería conocer todos los detalles. «¿Pero ella desnucó cuello?», quiso saber Broncano, a lo que Ubago le respondió «te juro que es una historia verídica». Pero ¿qué opinaban las redes sociales sobre esta anécdota que hasta este momento no había visto la luz? Lo cierto es que consideran que este fue uno de los mejores momentos de su entrevista, pues mostró su lado más divertido. El tono de su conversación era tremendamente desenfadado, lo que permitió que, gracias a la destreza y humor de Broncano, la audiencia descubriera el lado más desconocido del exitoso cantante.

Su cover de ‘Felices los 4’



Hace algunas semanas también mostró a sus seguidores una nueva faceta suya. Junto al grupo de música ‘Veintiuno’ versionó la canción de Maluma ‘Felices los 4′, un nuevo giro de tuerca a los temas románticos que siempre hemos escuchado de él. «Ellos me propusieron esta colaboración, me pareció algo muy divertido y muy especial y diferente también, y como atrevido el llevar una canción como es esta tan tan conocida de Maluma a un terreno tan diferente. Nos la llevamos a un rollo más ochentero que tienen los chicos de Veintiuno”, explicó sobre su participación en la canción. «Me hablaron de que querían hacer un vídeo muy cachondo, con mucho humor. Querían que yo apareciera como un Dandee, con las gafas, la americana…” , aseguró Álex Ubago sobre su papel.

En los próximos meses, por fin, se verá la luz su nuevo trabajo. En su nuevo single cantará junto al arista colombiano, Mike Bahía, ‘Si tú te vas‘, una canción cargada de toques urbanos y latinos que promete triunfar.