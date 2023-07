'Lazos de sangre' ha dedicado su última entrega a Mecano, uno de los grupos más importantes de la escena musical española de todos los tiempos. El programa de La 1 rememora la trayectoria de la banda formada por Ana Torroja y los hermanos Cano, José María y Nacho, cuya mala relación acabó por dinamitar el trío. Del talento prodigioso de estas tres mentes salieron temas tan míticos como 'Hijo de la luna', 'Mujer contra mujer' o 'Me colé en una fiesta'. El documental que se emite antes de la tertulia ha recordado el momento de la dramática ruptura de Mecano. Sucedió en pleno directo y ante la atenta mirada del ahora Rey, Felipe VI.

El adiós unilateral e inesperado de Mecano

La noticia pilló a todos por sorpresa, incluso a dos de los tres integrantes de Mecano, Ana y Nacho. José María anunció su decisión de poner fin al grupo de forma abrupta y de manera unilateral, sin hacer partícipe ni a su hermano ni a su amiga. Lo anunció un 26 de noviembre de 1998 durante la gala de entrega de los premios Amigo que emitía en directo Antena 3. El acto estaba presidido por el aquel entonces Príncipe de Asturias.

"Agradecer a mis compañeros y a todo el publico de Mecano. Al mismo tiempo que os lo agradezco, quiero comunicaros que voy a dejar de estar con Mecano. Para mí esta etapa ha sido bellísima y la quiero recordar como tal. Y a mi, quizá porque soy el mayor, me cuesta estar en este grupo". Esas fueron las palabras de José María minutos después de subir al escenario para recibir el premio a la trayectoria musical del grupo junto a sus compañeros. "Mecano está más vivo que nunca", decía la encargada de entregarles el galardón sin sospechar el 'discurso de agradecimiento' posterior que pronunciaría el mayor de los Cano.

11 años que acabaron demasiado pronto

Como reconoció Ana Torroja años después, la decisión irrevocable del compositor fue un jarro de agua fría. "Todos nos enteramos ahí. Se me quedó cara de tonta porque no sabía qué hacer. Solo recuerdo que lloré. No sé si pedimos explicaciones, si nos las dio alguien. Solo pensaba, qué voy a hacer yo". De hecho, las imágenes del momento son, como poco, inauditas. Tras la intervención insospechada de José María delante de un auditorio lleno, la cara de la cantante, a pocos metros de él, es un poema.

"Ha quedado patente que mi hermano y yo nunca estamos de acuerdo", es lo único que fue capaz de articular Nacho en ese momento, evidenciando la tensa relación personal y profesional que existía entre ellos. La rivalidad de los Cano y sus celos mutuos acabaron explosionando. Ana, que siempre había adoptado el papel de mediadora, no pudo hacer más por equilibrar la balanza y mantener a Mecano unido. Así culminaron 17 años de trayectoria que siempre supieron a poco. Incluso para las generaciones posteriores que seguimos coreando sus canciones como un mantra.