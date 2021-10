Se desvela el secreto de Sandra Pica: un drama que ha marcado su vida a fuego

Poco a poco ‘La casa de los secretos’ se va quedando sin misterios. El reality estrella de Mediaset, que comenzó llamándose ‘Secret Story’ para cambiar semanas después de nombre, va desvelando a cuentagotas los secretos que guardaban sus concursantes. Esta vez le ha tocado el turno de confesar lo que oculta Sandra Pica, después de que los Gemeliers sumasen dos más dos y con las pistas que el programa ofrece cayesen en la cuenta de quién se escondía detrás del enunciado: “En la infancia me llamaban bola de sebo con patas”.

La exnovia de Tom Brusse, que ahora pasa las horas con Julen en el concurso bajo las sábanas, ha confesado que efectivamente es ella quien guardaba este secreto. Un misterio que atesoraba con dolor, pues esconde una dura infancia marcada por el acoso escolar y de la que pasó a explicar tras quedar al descubierto lo que pretendía callar: “Padecí bulimia, en la infancia me llamaban bola de sebo con patas. Era un secreto en el que no quería entrar, porque me daba un poquito de vergüenza tocar ese tema”, comienza a explicar Sandra Pica, que sin embargo piensa que con su testimonio puede alertar a las futuras generaciones del peligro que supone acosar a otra persona, pues los traumas y consecuencias psicológicas pueden ser muy peligrosas, como así le sucedió más tarde a ella misma.

Vídeo: Mediaset

“Puede servir a muchas personas para tomar conciencia del daño psicológico que se puede hacer con según qué cosas, porque es algo que pasó durante siete años de mi vida” y que aún no ha terminado, pues Sandra Pica reconoce que de estos episodios de bullying sufridos en su infancia han quedado, entre otras secuelas, “inseguridad y una falta de autoestima muy grande”. Algo por lo que desea que no pase más gente, por eso recomienda que “la gente debería tomar conciencia del daño que llega a hacer por la boca”. Un valiente testimonio que ha terminado con el sincero aplauso de sus compañeros de convivencia, así como de Lara Álvarez, que conducía el programa y no podría estar más de acuerdo con la concursante.

