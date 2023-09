La emotiva despedida de Sandra Barneda a 'Así es la vida'

‘Así es la vida’ llega a su fin. Tras 59 programas, el espacio televisivo de las tardes de Telecinco pone el broche de oro al verano para dar paso a ‘TardeAR’, de la mano de Ana Rosa Quintana. Es por ello que Sandra Barneda no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicar unas bonitas palabras tanto a la cadena de Fuencarral como a sus compañeros, sobre todo teniendo en cuenta que ella ha sido la encargada de dirigir al sustituto de ‘Sálvame’ en compañía de César Muñoz durante estos tres meses.

Aunque las cifras no han sido las que tal vez la maestra de ceremonias hubiera querido en un primer momento, lo cierto es que ha sido una experiencia que se suma al impecable currículum de Sandra Barneda. Así lo ha dejado entrever ella misma en su cuenta de Instagram, en la que se queda con todo lo positivo y lo aprendido de esta etapa: “La vida se recoge en momentos. En aventuras siempre inciertas porque de otro modo dejarían de ser aventuras”, ha comenzado indicando.

“‘Así es la vida’ ha cumplido con todas las letras de su nombre. Un programa que arrancaba con la carga de sustituir a uno que fue grande y sabedor que su objetivo no sería otro que ser el relevo del que llegaría para quedarse. Hemos probado, reformado y rehecho en directo, sin parar… Mientras nos conocíamos todos… Como la vida misma que nunca es la misma, que se moldea y te debes a los mismos giros inesperados que da…”, ha continuado revelando la periodista, dejando entrever que no han sido meses fáciles para el elenco de trabajadores del programa.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y la comunicadora ha vuelto a hacer hincapié en la unión que ha experimentado todo el equipo: “Hoy se termina una etapa bonita, llena de miradas cómplices y de poner todos ese granito de arena que nos ha hecho ser grandes en la inmensidad del nebuloso mundo de la televisión -ya sabéis, todo es relativo y depende del ojo con que se vea-. ‘Así es la vida’ no podría haber sido sin un equipo que se ha desvivido por remontar cada tarde aún sabiendo que su tiempo sería limitado -a ell @s les doy las gracias- A una dirección que supo sostener la presión de estar, resistir y remontar. Gracias”, ha agradecido.

Por otro lado, Sandra ha hecho referencia al carrusel de imágenes de su publicación, en las cuales aparece junto a sus compañeros tanto en una celebración como en el día a día en Telecinco: “La primera foto no es bonita, pero muestra parte de la magia de este programa. Os confesaré que ha sido la primera vez en más de 25 años de profesión que decidí organizar una cena no solo con los colaboradores. No fue ni fiesta de empresa ni de los ‘jefes’, fue algo nuestro. Mi razón fue la necesidad de estar en privado con quien ha puesto todo lo que tenía siempre con una sonrisa conocedora de la gesta en la que andábamos cada tarde”, ha confesado, visiblemente emocionada.

Finalmente, Sandra ha puesto el broche de oro a su carta con una dedicatoria a su compañero: “Y en este transcurrir y agradecer he querido dejarte para el final. Querido César, tu complicidad, tu honestidad, tu bondad, tu profesionalidad deja sombra y rastro… ¿seguimos, eh? ‘Así es la vida’ termina una etapa hoy pero comienza otra el lunes que viene. Una nueva aventura que disfrutaremos como esta profesión nos obliga -gran lección de vida- como si cada día fuera el último”.

