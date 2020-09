«Mi padre me esperó más de 24 horas para irse», ha revelado muy emocionada la presentadora.

La primera entrevista en televisión de Paz Padilla tras la muerte de su marido en ‘Sábado Deluxe’ fue una auténtica lección de ida. La actriz y presentadora contó de forma sincera cómo se enfrenté a uno de los capítulos más duros de su vida, cómo se preparó para la muerte y por qué mantuvo todo ello en secreto. Su testimonio estuvo repleto de reflexiones cargadas de vitalismo como la siguiente: «El hecho de que haya muerto mi marido no me ha quitado las ganas de vivir. Estoy triste. Estoy en el camino. Estoy en pleno luto». Una entrevista que sobrecogió a sus compañeros de plató, entre ellos, a María Patiño quien ha querido compartir cómo se enfrentó ella a la muerte de su padre.

Los hechos se remontan al mes de enero de 2017. «Cuando a mi padre le quedan 24 horas, yo tenía que grabar un programa en Madrid. Yo estaba con mi padre en Sevilla y me dijo: ‘Vete que yo te espero'». Así lo hizo, la periodista regresó a la capital para grabar ‘Sálvame Deluxe’ y ha confesado que perdió un AVE a conciencia porque sabía que a su vuelta le esperaba la despedida. Un día más tarde, su progenitor murió en el hospital con su hija a su lado: «Me cogió de la mano y se fue».

Muy emocionada, María ha sentido de cerca el testimonio de Paz Padilla cuando aseguró que había que dejarlos ir. «Mi padre me esperó más de 24 horas para irse», ha indicado. Añadía que recuerda aquella escena como dura, pero fue un «acto de bondad por parte de mi padre. El de prometerme que hasta que tú no vuelvas yo no me voy. Mi padre ese juramento lo llevó a cabo».

La presentadora se despidió de un pilar fundamental de su vida hace tres años, concretamente el 6 de enero de 2017. Antonio Patiño fallecía a los 70 años en Sevilla víctima de cáncer de colon, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2015. María quiso compartir la noticia entonces con sus seguidores con las siguientes palabras: «Solo te podías ir el día de los Reyes…».

La misión de Paz

María Patiño también ha señalado que vio bien a Paz Padilla en su regresó a televisión. «Ella venía con una misión como bien recalcó en la entrevista». Ha recordado que su compañera deseó compartir su experiencia y ayudar a otros que puedan estar pasando una situación similar. «Hacía tiempo que no leía tantos mensajes positivos y de agradecimiento hacia Paz. Aunque no todos estemos capacitados para vivir su experiencia, no sé si es trágica, pero sí dramática. Antonio era un hombre muy joven y vivió una cuenta atrás complicada», ha dicho María Patiño.