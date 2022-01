Por primera vez, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid y exjugador de fútbol, ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’. Lo ha hecho para presentar la serie documental ‘Simeone: vivir partido a partido‘, que puede verse en Prime Video desde el pasado 26 de enero. A lo largo de seis capítulos, ‘El Cholo’ Simeone’ y personas de su entorno comenta los mejores momentos de su vida personal y su brillante carrera deportiva.

«Hay gente como Diego que disfruta de la vida con tal intensidad que desprende un magnetismo», ha arrancado diciendo Pablo Motos en su entrevista. «Lo mío con el fútbol es pasión», le respondía el argentino. A continuación explicaba que su documental no solo se basa en su carrera como jugador o como entrenador: también hay relatos muy importantes sobre aspectos personales y poco conocidos de su biografía. «Hay que contarle a l agente que aparte del jugador o del entrenador de fútbol hay una persona que pasó por unas etapas y se sientan totalmente reflejados… con unos hijos, que se vio en una separación, en un divorcio, que conoció a una mujer que me volvió a dar la felicidad de tener dos hijas…. Cosas de la vida. He querido contarlo con simpleza, porque la vida va por ese lado».

Las bonitas palabras de Diego Simeone a su mujer

Con estas palabras, lanzaba una declaración de amor pública a Carla Pereyra, su segunda esposa y madre de sus dos niñas pequeñas. La pareja dio el paso de convertirse en marido y mujer en julio de 2019 en una boda civil íntima que tuvo lugar en Buenos Aires y a la que solo asistieron un selecto grupo de invitados. Un mes más tarde celebraron una fiesta nupcial en la Toscana. En aquella ocasión, ante un gran número de familiares y seres queridos. «El sábado 7 de septiembre decidimos celebrar nuestro amor y rodearnos de los más nuestros, en un entorno idílico en el corazón de la Toscana, no hay palabras que describan todo lo que pudimos vivir y sentir, en el corazón de cada uno de los que nos acompañó quedarán momentos que serán inolvidables! Gracias a nuestras familias, a los amigos, a todos los que nos hicieron tan pero tan felices!», diría la modelo en las redes sociales tras la ceremonia.

«Llevamos juntos ocho años, Ya sabe que si ganamos se come fuera y si perdemos se come adentro», añadía con sentido del humor. También ha hecho referencia a sus pequeñas Francesca y Valentina, que se saben el himno del Atlético de Madrid a la perfección: «Se la saben más que yo». También tienen claro cuáles son las prioridades. Simeone ha recordado que un día comentó delante de sus niñas que el fútbol es su vida. De inmediato, una de ellas se dio la vuelta para corregirlo: «No, papá, no. Tu familia es la vida. Dicho de una niña de cuatro años te hace pensar», ha contado.

«Siempre me guié por lo que siento energéticamente»

En su encuentro con Pablo Motos, Diego Simeone ha recordado momentos vividos con otros grandes jugadores, como Maradona, David Beckham o Julen Guerrero, al que hirió en el muslo con un taco de sus botas de fútbol. A lo largo de la entrevista, cargada de anécdotas, ha señalado que siempre se ha dejado llevar por los instintos: «Siempre me guié por lo que siento energéticamente. Cuando me ha pasado que no he sentido energía o que las cosas no iban como yo quería, no pasa nada: la vida continúa».

Respecto a sus dotes de liderazgo, ha dicho que procura tener en cuenta lo que diga su equipo: «Escucho mucho. Nosotros elegimos el coche donde vamos a ir, pero el camino lo eligen ellos. Encontrar a futbolistas que tienen conexión con lo que crees». De su trabajo como entrenador ha hecho especial hincapié en lo importante que es gestionar las derrotas: «Trato de hacer sentir que no me afecta. Pero por dentro si uno no sabe identificar la derrota no puede disfrutar la victoria. No da igual perder que ganar. Hablo mucho con la cara y cuando me pongo a hablar se me nota». Asimismo, ha reconocido que no le disgusta trabajar con jugadores con el ego subidito. «Me encantan los chulitos, los rebeldes. Me encantan porque son los que probablemente te acaben dando mucho más. Al final te dan muchísimo», expresaba.