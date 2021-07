El director de ‘Sálvame’, tajante, ha negado toda posibilidad de un posible regreso de la malagueña al programa.

Fue en la primavera de 2019 cuando Carmen Borrego se marchó de ‘Sálvame‘, agobiada ante las críticas recibidas y tras el disgusto que le supuso sentirse constantemente juzgada por la audiencia del programa. Desde entonces, mucho se ha especulado sobre su posible regreso al magacín de Telecinco. En especial en los últimos meses, en los que la malagueña ha dejado caer que no le importaría volver a ocupar su sillón de colaboradora.

Esta semana, la malagueña y su hermana Terelu han concedido una entrevista a la revista ‘Lecturas’ en la que ha hablado, una vez más, de la posibilidad de reincorporarse a la que fue su casa. Sus declaraciones han hecho estallar a Kiko Hernández y han provocado una respuesta tajante por parte de uno de los directores del programa, David Valldeperas, quien ha dejado claro que Carmen no tiene opción alguna de sentarse de nuevo en ‘Sálvame’.

Kiko Hernández explica la decisión de David Valldeperas: «No te quieren en este plató»

«Que vuelvo, que no vuelvo», se quejaba Kiko. Cansado de las constantes alusiones de la andaluza al programa, lanzaba una pregunta a Valldeperas: «Señor director: ¿Sálvame quiere a Potota en el programa?». La respuesta fue clara: «Me acaba de decir el director: ‘No te quieren en este plató. No vas a volver a pisar este plató. ¡Aquí no te quieren ya! ¡Deja el tema ya de ‘no sé si estoy preparada’, porque para el coñazo que eres!».

Fue el pasado mes de enero cuando La Fábrica de la Tele le ofreció a Carmen Borrego la posibilidad de volver al programa como defensora de la audiencia, un cargo que anteriormente había desempeñado su propia madre, María Teresa Campos, y que ahora ocupa Rocío Carrasco. Un mes después, en febrero, David Valldeperas adelantó el fichaje de Borrego como nueva defensora de la audiencia. El director de ‘Sálvame‘ afirmó que el acuerdo estaba cerrado, sin embargo, la colaboradora desmintió la versión del programa y aseguró que no había llegado a aceptar el acuerdo.

El día que Valldeperas cerró la puerta al regreso de Carmen Borrego a ‘Sálvame’: «Ese tren ya pasó»

Pasó el tiempo y el asunto quedó en ‘stand by’. Pero a finales del pasado mes de junio, la malagueña volvía a hablar abiertamente sobre la posibilidad de regresar a ‘Sálvame‘ en una entrevista con su sobrina, Alejandra Rubio, en ‘Viva la vida’. «Todo lo que sea una oferta que económicamente me pueda beneficiar, me viene bien», reconocía. «Me interesé en el sentido de que me hicieron una oferta. Y yo necesito trabajar porque, a lo mejor, viniendo solo los fines de semana no gano mucho dinero».

Entonces, Kiko Hernández no ocultaba su sorpresa tras escuchar a la hermana de Terelu: «Antes siempre decía que no… que ni de coña. Antes era qué horror, qué asco, con esa gentuza…». Lo cierto es que Carmen Borrego dejó pasar su oportunidad de reengancharse al programa, pero a esas alturas del año, ya no tenía las puertas del programa abiertas para su vuelta. «Ese tren ya pasó», explicaba Jorge Javier Vázquez en nombre de la dirección. «No lo digo yo, me lo han dicho por el pinganillo», aclaraba.

La relación amor odio de Carmen Borrego con ‘Sálvame’ parece un cuento de nunca acabar. Recientemente afirmaba que es «un programa muy difícil» porque «sabes que te van a caer por todos los lados y es complicado. Si fuese capaz de tener el humor que yo tenía hace unos años, te puedo garantizar que sí [estaría preparada]. Estoy mejor, pero no estoy bien».

«Es duro que cada vez que intentas hacer algo te tiren», ha confesado. «Intentas hacer las cosas bien y prepararte y ellos te vuelven a hundir… Hubo un momento en el que todo lo que yo hacía parecía que estaba mal hecho». Sin ocultar el daño que le ha hecho su paso por el programa, ha afirmado: «Me he convertido en alguien que no era. Yo no he sido nunca tan dramática. Creo que lo que gustó de mí cuando empecé en la tele, la espontaneidad, es lo que yo he perdido y lo que tengo que recuperar. Y voy a ser sincera… a mí me condicionaron mi madre y mi hermana. En lo que no me puedo equivocar es en dejar de ser yo». Pero lo malo, ya se sabe, pronto se olvida. Y hasta esta misma semana se ha mostrado dispuesta a volver. Y, tal y como ha aclarado Valldeperas, ya le han cerrado las puertas definitivamente.