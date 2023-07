'Sálvame' finalizó su emisión el pasado 23 de junio. Para el equipo y los espectadores fue una despedida inesperada después de 14 años en antena. En La Fábrica de la Tele y todo su equipo no asumieron, al principio, que esto llegaba a su fin. Desde que recibieron la noticia se pusieron manos a la obra para realizar una despedida a la altura, que se materializó con una hoguera en plena noche de San Juan en las instalaciones de Mediaset. David Valldeperas, uno de sus directores, reconoce que, cuando se pusieron a pensar en ese momento, habían dos posibilidades sobre la mesa y tenían que ver con su presentador, Jorge Javier Vázquez.

Con él mantiene una buena relación más allá de las cámaras y ha podido hablar después de todos estos acontecimientos. "Creo que el final del programa le afectó y nos afectó a todos. Era algo que no esperábamos, habíamos solo escuchado hablar. Fue un golpe para todos", asegura en RAC1. Está convencido de que el escritor "está haciendo su proceso, pasando por todo este trayecto" y es que, al final, "han pasado muchas cosas en los últimos meses".

Dos finales para 'Sálvame': uno con Jorge Javier Vázquez y otro el que se vio en televisión

Jorge Javier Vázquez se encuentra de "baja temporal por prescripción médica" y no ha estado presente ni en ese programa final de 'Sálvame' ni en la última gala de 'Supervivientes'. Para ellos contar o no con su presencia era determinante para lo que finalmente podrían hacer. Así lo ha confesado en su última entrevista: "Hasta el último segundo Alberto y yo no sabíamos si iba a estar el presentador titular. Había dos finales. Uno por si venía y otro que es el que visteis". No renunciaban a tener a esa persona a la que tienen tanto cariño y con el que empezaron esta aventura en Telecinco. "Había posibilidades de sí y de no, queríamos ver si podríamos arrastrarlo. Es que un final sin Jorge es como que no está escrito. Para que acabe definitivamente tiene que cerrar él".

El equipo de colaboradores sigue igual de unido que en esas tardes en plató y así lo han demostrado con su última reunión. Belén Esteban compartía en sus redes sociales instantáneas de ese momento tan especial fuera de las pantallas de televisión. Lydia Lozano, Terelu Campos, Carmen Borrego, Miguel Frigenti, Laura Fa, Gema López, Omar Suárez, Cristina Soria, Kike Calleja y Pilar Vidal se juntaban en el restaurante Torcuato, en Madrid, para seguro remorar los grandes momentos vividos.