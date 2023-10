“El fin de ‘Sálvame’ fue una falta de respeto hacia todo el equipo. Fue un golpe de Estado” o “No quiero ninguna relación con Paz Padilla. Me creía su cariño y he visto que era por interés”. Estas han sido las frases con las que Malbert ha promocionado su última entrevista en ‘Querido Hater’, la cual prometía no dejar indiferente a nadie. Y así ha sido. El influencer ha tenido oportunidad de sentarse frente a David Valldeperas, que ha hablado sin tapujos sobre el fin del que fuera el programa de las tardes de Telecinco y sobre la relación que mantiene con algunos de sus excompañeros.

En primer lugar, el que fuera director de ‘Sálvame’ ha echado la vista atrás para recordar el espacio televisivo. Y es que, David Valldeperas asegura haberse enterado de la cancelación del programa como el resto de España, por la prensa: “Era viernes, a las siete yo me iba y al salir me envía la redacción la noticia que había salido, con fecha y todo. Y pensé que era una fake news, pero tenía demasiados detalles y al leer el texto envié un mensaje a los productores. Había estado con ellos por la mañana y entendía que una noticia así me la comunicarían. Les envié un mensaje y me respondieron: ‘Espera un momento’”, ha comenzado explicando, aún dolido por la manera en la que tuvieron lugar los hechos y admitiendo que le “sentó fatal”.

Para el periodista, la forma en la que la cúpula dio tan inesperada noticia fue “una falta de respeto al programa entero y a todo el mundo”, ya que considera que “no se lo merecían”: “Yo creo que el fin de ‘Sálvame’ responde a un cambio de línea editorial (…) Se iban a cargar uno de los programas más vistos del momento. Modificar el tono del programa era imposible porque tendría que ser de otra manera y con otra gente, entonces era algo que ya venía de atrás”, ha confesado sin reparo alguno. Aun así, se ha mostrado muy orgulloso de todo lo logrado junto a su elenco de colaboradores, aunque le hubiera gustado que el final hubiera sido distinto.

La 'ruptura' entre David Valldeperas y Paz Padilla

A esto se suma que, los últimos sucesos acontecidos en el plató de ‘Sálvame’ hicieron que las amistades de Valldeperas con algunos compañeros se hicieran añicos. Esto sucedía con Paz Padilla, con quien el que fuera director guardaba un estrecho vínculo, sobre todo teniendo en cuenta que él había sido pareja de Xoan Viqueira, amigo íntimo de la presentadora: “Hubo un episodio que a mí me desencantó. Ella creía que soy parte de sus enemigos y no es verdad. Yo hice algo con toda la buena intención, a ella le llegó algo no exacto y consideró que no me había portado bien con ella, hizo un acto y obviamente supo que se había equivocado”, ha señalado, para después lanzar un dardo en toda regla: “Pensé que me tenía más cariño. Visto lo visto, seguramente era un cariño por interés”.