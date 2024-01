El dardo de Jesús Vázquez a Ágatha Ruiz de la Prada en 'Bailando con las estrellas'

Ágatha Ruiz de la Prada se convertía en la auténtica protagonista de las últimas dos entregas de 'Bailando con las estrellas' a raíz de su enfrentamiento con el jurado del programa y su posterior salida del mismo. Ahora, una semana después, Jesús Vázquez ha lanzado un dardo a la diseñadora de moda y ha dado su lugar al resto de participantes.

"La verdad es que antes de que me echéis prefiero irme yo solita. No he venido aquí para esto, no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario", llegó a decirle Ágatha Ruiz de la Prada al jurado en el primer programa de 'Bailando con las estrellas' después de que su valoración fuera negativa. Una semana después, la diseñadora de moda salía expulsada del espacio tras no superar el duelo final frente a Carlota Boza, actriz de 'La que se avecina'.

En esta tercer entrega, Jesús Vázquez respiraba tranquilo y Valeria Mazza indicaba que una nueva pareja de baile saldría del concurso. "Hoy noche con muchas sorpresas y noche de segunda eliminación. Hoy tenemos una segunda pareja que se une a Ágatha y a Roberto", indicaba la argentina. Después, el presentador no se cortaba ni un pelo en lanzar un dardo envenenado a la diseñadora de moda. "Se fueron, se fue Ágatha. Al salir de aquí dijo que para ella había sido una liberación irse y yo comparto tu opinión porque fue una liberación para todos", indicaba para sorpresa de todos. No contento con esto, proseguía: "Me va a dar mucha pena quién se vaya hoy porque ya son todos monismos, todos se están esforzando mucho y están trabajando muchísimo", comentaba apenado.

Ágatha Ruiz de la Prada, muy molesta con 'Bailando con las estrellas'

El estreno del concurso, emitido en la noche de los sábados en Telecinco, estuvo marcado por un monumental enfado de Ágatha Ruiz de la Prada. En ese momento, no tuvo reparos en señalar que no estaba de acuerdo en cómo los miembros del jurado habían valorado su actuación. Jesús Vázquez daba la voz de alarma: "Me comentan desde la sala de las estrellas que Ágatha Ruiz de la Prada está bastante molesta". Esta se mostró tajante: "Antes de que me echéis, os lo agradezco en el alma, pero prefiero irme yo solita". Insistió en que no se había cumplido lo que le habían prometido. "No tengo ilusión para volver, me quedo con cero ilusión. Es lo contrario de lo que me han dicho. Me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser". Salió del plató sin mirar atrás mientras Boris Izaguirre gritaba: "¡Deténganla!". Sin embargo, por mucho que intentara hacer el amago de irse, por contrato no podía.