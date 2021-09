La colaboradora ha cargado contra el programa de Sonsoles Ónega por vitorear la vuelta de la hija de Antonio David Flores a ‘El programa de Ana Rosa’.

Alba Carrillo está pasando por un buen momento, tanto en lo personal como en lo profesional. Tras debutar como colaboradora de ‘Sálvame’, y sin ningún tipo de filtros, la tertuliana ha querido mostrarse muy clara y tajante con sus compañeros del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’. En concreto, la hija de Lucía Pariente no dudaba en lanzar un dardo envenenado al programa presentado por Sonsoles Ónega para romper una lanzar a favor de Rocío Carrasco.

El pasado viernes, Rocío Flores regresaba a ‘El programa de Ana Rosa’ para analizar todo lo sucedido la noche anterior en ‘Secret Story’. Una vuelta a la televisión que ha sido vitoreada por los colaboradores de ‘Ya es mediodía‘, quienes no dudaban en aplaudir el nuevo aspecto físico de la hija de Antonio David Flores. Algo que, sin ningún tipo de filtros, Alba Carrillo se lanzaba a criticar. «Claro. ¿Qué vais a decir? Si estamos en la productora de… Aquí se quiere mucho a Rocío Flores«, explicaba. Tras esto, insistió: «Respeto y sororidad para las madres y luego ya nos preocupados por la dieta. Mi amiga no tiró a nadie por las escaleras».

Ante esto, Sonsoles Ónega le paraba los pies a Alba Carrillo e insistía en que en el programa todos los colaboradores tenían libertad de expresión para opinar lo que quisieran sin tener miedo a cualquier tipo de represalia. «Parece mentira que no sepas la libertad total y absoluta que tienes para decir lo que te dé la gana. Cuidado con algunas afirmaciones, que no limitan tu libertad, para decir lo que te dé la gana. Luego hablamos porque no vamos a hablar de según qué temas. Aquí defendemos a Rocío Carrasco, si nos parece, y a Rocío Flores«, argumentaba la presentadora. Sin embargo, no contenta con esto, la hija de Lucía Pariente quiso tener la última palabra e hizo referencia a las guerras que había entre productoras. «Sabéis lo que ha pasado en esta productora. El tiro a degüello por las mañanas. No nosotros, pero Lequio y los demás contra Rocío…», insistía.

Alba Carrillo carga contra María Patiño en su primer día en ‘Sálvame’

El pasado martes, coincidiendo con su primer día en ‘Sálvame’, Alba Carrillo no dudaba en hablar largo y tendido sobre su enemistad con María Patiño. En su crítica, la colaboradora aseguraba que a la periodista se le llenaba la boca a la hora de posicionarse como feminista cuando con anterioridad esta le «dijo unas barbaridades que no se las diría a un hombre«. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ insistía en que la presentadora de ‘Socialité’ le debía unas disculpas: «Le engrandecería que me pidiera perdón. Yo he metido muchísimo la pata, pero cuando me equivoco pido perdón. Yo no he visto nunca a María Patiño pidiendo perdón, y si lo hace es con alguien a quien considera superior».

La exmodelo hacía referencia a palabras que Patiño ha dicho de ella, como que es «víctima de los hombres, de los programas, de los realities». Sincera, ha lamentado que «tuvo unas apalabras muy desafortunadas. Me acusó de una serie de cosas que yo no he hecho… Que yo hacía punto de cruz por los camerinos de Telecinco», ha añadido. «Ha dicho que mientras que ella se había dedicado a trabajar, yo me había dedicado a hacer otras cosas… Me acusó de una cosa muy desagradable. Me dijo que yo hacía ‘cosas’ con los hombres en los camerinos«.

Sin embargo, parece que María Patiño no va a dar su brazo a torcer. Tal y como ha explicado la periodista este sábado en ‘Socialité’, a pesar de que se alegra de que lleguen «neuronas» nuevas a ‘Sálvame’, es consciente de que hay posturas que para ella son «irreconciliables». «No sé si en este camino iremos juntas de la mano, es un tema que ocurrió hace dos años, no me acuerdo muy bien. Para hablar de esto tendría que poner delante a gente y prefiero quedar mal ante la audiencia», admitía.