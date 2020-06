Esta semana, Anabel Pantoja está protagonizando gran parte de los debates de ‘Sálvame’. Después de dos intensos días analizando el polémico vídeo en el que se mete con su prometido, Omar Sánchez, los colaboradores han destripado hoy lo que su compañera podría ganar como ‘influencer’ en las redes sociales. ¿Quizás sean 6.000 euros al mes? ¿Acaso 10.000? ¿O la cifra asciende a 20.000 euros mensuales?

Los colaboradores del programa han valorado en detalle las cantidades que la sobrina de Isabel Pantoja podría desembolsarse por su ‘otro’ trabajo: el que realiza cada día en las redes sociales como ‘instagrammer’. Porque la sevillana no solo tiene una cuantiosa fuente de ingresos ocupando su sillón en Telecinco. Además, se lleva un buen pellizco por publicar contenidos promocionales en Instagram, donde la sigue una legión de fans formada por 1,1 millón de usuarios.

«El pastizal» que gana Anabel en sus redes

Los colaboradores hacían así sus cábalas. ¿Se está forrando Anabel como ‘instagrammer’? ¿Cuántos miles de euros se lleva por ello? «Anabel podría vivir perfectamente de las redes sociales con lo que tiene», señalaba Carlota Corredera. «Me dicen que podría ganar entre 6.000 y 10.000 euros al mes«, añadía la gallega.

Patiño: «Esto le da cerca de 20.000 euros al mes»

María Patiño no tiene la menor duda de que para su compañera, las redes son «una manera de trabajar» como cualquier otra. Y ha afirmado con total seguridad ante las cámaras la cantidad que podría ingresar la sevillana en su cuenta bancaria como prescriptora para diferentes marcas. Y es que conoce bien los entresijos de quienes aprovechan su tirón mediático y su fama para sacar provecho monetario en las plataformas digitales. «Esto le ha dado de comer y le da cerca de 20.000 euros al mes«, apuntaba la gallega. «Es Dulceida ahora…», decía Mila Ximénez, con sorna.

«Os garantizo porque conozco a la persona que le lleva las redes sociales, su community manager. He trabajado con él. Conozco los beneficios aproximados mensuales… Y el enganche de Anabel se traduce en un pastizal. Conozco la empresa. Conozco las marcas. Y aproximadamente, si no todos los meses, conozco el dinero que gana Anabel. Es una empresa en la que trabaja mucha gente de televisión. Está en el top número 1 y lo gana», concluía de manera tajante. «No gana ni la cuarta parte», respondía Kiko Matamoros. El madrileño no es un experto en redes, pero sí lo es su novia, Marta López, que suma 161.000 followers en su cuenta de Instagram.