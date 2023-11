'Crónicas Marcianas' regresa a Telecinco

Podría decirse que ‘reinventarse o morir’ es el nuevo lema de Telecinco. La parrilla de la cadena de Fuencarral está en constantes modificaciones con el objetivo de dar con la fórmula perfecta para la audiencia. Desde que tuvo lugar la cancelación de ‘Sálvame’, las audiencias no han remontado y son muy pocos los formatos que consiguen perdurar en el tiempo. Por ello, a la nueva cúpula no le ha quedado más remedio que tirar de viejos éxitos como ‘Crónicas Marcianas’ en su versión mejorada.

Mediaset ha dado una grata sorpresa a sus espectadores a la hora de anunciar el reencuentro del icónico late show presentado por Javier Sardá. No hay duda de que la emisión de ‘Crónicas Marcianas’ marcó un antes y un después en la era televisiva de finales de siglo. Fueron nada más y nada menos que siete años los que duró en antena, y su popularidad fue tal que ahora Telecinco ha considerado oportuno que sus protagonistas se vuelvan a ver las caras.

Ha sido el propio Sardá quien se ha hecho eco de esta buena nueva como protagonista de la promoción de Telecinco: “Vuelve ‘Crónicas Marcianas’… El reencuentro”, ha indicado. Con su mensaje, el maestro de ceremonias deja entrever que tanto él como el resto de colaboradores tienen previstas muchas sorpresas para que los espectadores, desde sus casas, puedan viajar en el tiempo hasta el 1997, año en el que se estrenó la producción de Gestmusic.

Las nuevas apuestas de Telecinco más allá de 'Crónicas Marcianas'

Cabe destacar que este no es el único lanzamiento que la cadena de Fuencarral tiene previsto para las próximas semanas. ‘Gran Hermano Dúo’ también se suma a los buques insignia que la cúpula ha recuperado del pasado para mejorar exponencialmente sus números. Todo apunta a que, cuando finalice la octava edición de ‘Gran Hermano VIP’, Telecinco estrene en su parrilla la segunda edición de este formato, que llegaría cinco años después de la primera.

Las sorpresas de la cadena no quedan ahí, y hay programas que ya han sido anunciados y que aún no se han emitido. Por ahora se desconoce si lo harán ya de cara al 2024 o si su aterrizaje en Telecinco ocurrirá en las próximas horas. ‘Desnudos por la vida’, ‘100% únicos’, ‘Especial Julio Iglesias’, ‘¡De viernes!’, ‘A tu bola’ o ‘La mejor generación’ son algunas de las nuevas apuestas de un grupo comunicativo que no deja de reinventarse.

Llama especialmente la atención que en una de ellas, ‘Desnudos por la vida’, la cadena ha contado con la presencia de Anabel Pantoja. Tras el fin de ‘Sálvame’, la gran mayoría de sus colaboradores tuvieron que ponerse manos a la obra a la hora de buscar nuevas oportunidades laborales. Este fue el caso de la sobrina de Isabel, que pese a haber permanecido alejada al programa de las tardes de Telecinco en los últimos meses, tuvo que hacer de las redes sociales su principal fuente de ingresos. Ahora, la joven vuelve a probar suerte en la pequeña pantalla en una producción que apunta a ser totalmente distinta a la que dirigía Jorge Javier Vázquez.