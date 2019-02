4 Tárrega, cabreada con Alessandro Lequio

“Lo que has hecho es una ordinariez. Es una vergüenza lo que estás hablando. Di que es mentira lo que acabas de contar. Vas a tener que responder ante los tribunales. Estoy casada, tengo un hijo y dos padres que están viendo esto. Esto se los va a tener que contar a un juez. Yo no estoy en tu terna de lobas. Te pido que me dejes en paz y tengas respeto a tu mujer y tu hija”, le reprochó Cristina Tárrega a Lequio.