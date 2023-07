Cristina Tárrega estrena 'La vida sin filtros': “Comienzo el programa de mi vida”

"Me siento mucho más cómoda en el mar que en la tierra”, nos dice Cristina Tárrega. Quizás poseer un físico de sirena sea una de las razones, pero no, la causa principal es la tierra de la que proviene, Valencia. Hasta allí se trasladó SEMANA para compartir junto a ella una mañana mágica a bordo de un impresionante yate de 65 metros de eslora ¿El motivo? Celebrar la llegada de 'La vida sin filtros', el nuevo programa de Telecinco que se estrena esta semana y con el que promete romper moldes. La notamos relajada y tranquila, está satisfecha con el trabajo realizado y no le importan las críticas. Nos asegura que con arrancarle una sonrisa a una simple persona todo habrá sido un éxito y es que, si por algo se caracteriza la valenciana, es justamente por eso, por su generosidad. Lo comprobamos en esta entrevista o charla, como le gusta llamarla a ella, en la que, sin lugar a dudas, nos abre su corazón para demostrarnos que a “sin filtros”, no la gana nadie. Cristina Tárrega ha llegado para quedarse.

¡Qué bueno recibirte en tu tierra!

Cádiz y Valencia son mis lugares mágicos y donde realmente soy muy feliz. Soy muy de agua. A veces creo que me van a salir escamas (se ríe).

Estás espectacular.

Tengo mucha genética, pero ya no puedo tirar más de ella (se ríe). También es verdad que cuido mucho todo lo relacionado con mi alimentación.

¿Cómo te encuentras con el estreno de tu nuevo programa, La vida sin filtros?

Me encuentro tranquila.

¿Sí?

Es el formato que yo quería y como yo lo quería. Este programa es producto de la confianza de un hombre al que admiro desde hace muchísimos años. Te hablo de Sandro Salem. Cuando llegó de Italia lo primero que hicimos fue reunirnos y me dio este entertainment. Tras llegar este programa a mis manos he entendido que ha estado bien la espera. El formato es precioso y la cadena me ha dado los mejores medios.

Te noto tranquila y feliz con este nuevo reto.

Estoy tranquila porque me han cuidado mucho. No he pedido ningún tipo de exigencia a mi persona, lo único que he pedido es tener los mejores medios técnicos y de calidad y me los han dado.

¿Qué Cristina se va a encontrar tu público?

La mejor faceta mía, porque es que me la estaba guardando. Es el programa de mi vida.

Es toda una declaración de intenciones.

La vida sin filtros llega en un momento en donde estoy muy madura, tranquila, feliz y contenta. Estoy muy segura de los que te acompañan en el camino. Me he subido a un barco en el que se encuentran las mejores personas de mi vida.

Me gusta esta Cristina ilusionada y feliz.

Aquí han confluido todos los elementos para que salga lo bueno. Solo me falta que la audiencia lo siga, porque tiene todo lo que debe tener un programa. Aquí va a pasar de todo, pero la gente se va sonriendo. Aquí la gente es feliz y se va con algo resuelto.

Fotos: Luis Miguel González.

Estilismo: Javi Pau.

Peluquería y maquillaje: Cochi Alexander.

Agradecimientos: Harmony Kingstown.