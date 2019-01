3 Cristina Pedroche ha querido responder a las críticas en su programa

La colaboradora de ‘Zapeando’ ha vuelto al programa y tras recibir los halagos de su compañero, ha querido responder a todos aquellos que la critican en un día tan especial como es el de Nochevieja. “Lo viví con nervios y emoción. Yo sabía que se iba a liar la que se ha liado, pero no me sorprende. Estaba nerviosa porque detrás de mí y del vestido hay mucha gente que hace que se brille así y quería que saliera bien. Que critiquen más o menos es lo de siempre. Yo estaba muy contenta cuando me fui a casa“, ha comenzado diciendo en ‘Zapeando’.