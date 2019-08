11 Afinando su figura

«¿Delgada?, ¿gorda?, ¿la #BallenadeVallecas? lo que soy es… FELIZ. Mi cuerpo ha ido cambiando pero lo importante es tener salud y siempre la he tenido. (Y siempre me he visto ideal)». Las subidas y bajadas de peso le han hecho dar más de una explicación a sus seguidores, pero sobre todo a sus ‘haters’.