Por primera vez en la historia, Antena 3 ganó la batalla en audiencia a la 1 en las Campanadas. Un momento único en la televisión de la que una parte de culpabilidad es de Cristina Pedroche. El vestido de la presentadora es uno de los aspectos más esperados de las Campanadas. Y es que año tras año, nos sorprende. Más si cabe aún este 2021. Cristina Pedroche ha reaparecido en el programa en el que trabaja, Zapeando, y ha contado todos los entresijos de esta noche del año. Sin embargo, uno de los aspectos más polémicas, además de su traje, fue cuando apareció con la cabeza completamente rapada. Cristina Pedroche se convirtió en Trending Topic y mucho se comentó la calva de la misma. ¿Qué había de verdad en ello?

Cristina Pedroche sorprendió con un look de Manuel Piña, fallecido hace 30 años

Año tras año, el look de las Campanadas de Cristina Pedroche sigue dando mucho de que hablar. Ya han pasado varios días, pero su último estilismo sigue muy presente en la crónica social. La colaboradora optó en esta ocasión por un estilismo inspirado en la metamorfosis de los insectos, pero sobre todo en su renacer, tal y como ella misma ha explicado. Un diseño que pertenece a la colección primavera verano de 1991 del modisto Manuel Piña, el diseñador fallecido hace más de 30 años. Además, sorprendió completamente calva, dejando en shock a todos sus seguidores.

Cristina Pedroche ha querido explicar el importante mensaje que quiso dar en la última noche del año con la elección de su look, obra también de Josie: «El renacer era lo que quería representar. El renacer es posible y todo el mundo puede hacerlo las veces que sean necesarias». La presentadora ha explicado el proceso que llevó para conseguir el resultado final. Ha asegurado que desde las 18.00 horas hasta las 22.30, estuvo en el camerino para maquillarse y peinarse. Parte del proceso, y la más complicada, fue esconder toda la melena de Cristina Pedroche para conseguir su falsa calva. De hecho, quisieron dar a entender que se había rapado la melena con una campaña mediática días antes en los que lucía una peluca con diferentes tonos y cortes.

Ha confesado que querían raparle la cabeza

La presentadora ha hablado que incluso hablaron de raparse de verdad su melena: «Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que ahí no había manera de cuadrarlo. Me dijo que me lo tenía que cortar, que me tenía que rapar la parte de abajo y los nacimientos de las orejas. Sin embargo, hablando con caracterización, pensamos en esconder todo el pelo de forma natural y cuando lo vio le convenció. Además, es que si yo me rapo ahora mismo, lo normal es que mi cabeza no esté toda lisa o del mismo color, por lo que al final optamos por eso», ha contado Cristina Pedroche.