Cristina Pedroche revela la pista definitiva sobre su look antes de las Campanadas

Cristina Pedroche se encuentra inmersa en su cuenta atrás anual más esperada. Apenas quedan tres días para que la vallecana protagonice su aparición estelar en la Puerta del Sol para dar las Campanadas de la mano de Antena 3 y Chicote. Un momento que la esposa de David Muñoz lleva ansiando como agua de mayo durante prácticamente doce meses y que cobra aún más sentido que los anteriores al ser su primera Navidad como madre.

La de Vallecas y el cocinero se han sentado esta misma tarde en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ en la que apunta a ser su última intervención pública antes de las Campanadas. Con los nervios a flor de piel, ambos han unido fuerzas para despedir el 2023 por todo lo alto, de la misma manera que llevan haciéndolo con los años previos desde hace una década. No hay duda de que los dos se han convertido en dos figuras clave cada 31 de diciembre, ya que son miles y miles de españoles los que les eligen para dar la bienvenida con buen pie a una nueva etapa.

Cristina Pedroche 'se moja' sobre su vestido de cara a la Nochevieja

Pero si hay algo que destaca especialmente, y que llama la atención a los espectadores, es el look escogido por Cristina Pedroche. Año tras año y con la ayuda de Josie, la vallecana ha sacado a relucir su ingenio para apostar por atuendos de lo más llamativos que traen una reflexión consigo, y en esta ocasión no va a ser diferente: “Este año si engordo o adelgazo no pasa nada (…) Tiene vida propia”, ha confesado, haciendo referencia a su outfit.

Sus declaraciones de inmediato han llamado la atención de Sonsoles Ónega, que le ha preguntado si lleva pilas: “Dije ayer lo de las pilas en ‘Zapeando’. ¿Qué es una pila? Una pila es una fuente de energía… No soy nunca tan obvia”, ha indicado. Unas palabras que dejan entrever que quizá en esta ocasión su mensaje vaya destinado a la importancia de las energías renovables, aunque la presentadora ha preferido no dar más detalles al respecto.

David Muñoz se prepara para su aparición anual 'más cool'

Si algo tiene claro Pedroche, es que en las próximas horas sus seguidores podrán disfrutar de la tradición anual de ver a su marido ataviado con el traje de las Campanadas anteriores: “Este año David no va a poder ponérselo, se lo pone el año que viene. Ya tengo en casa la paloma para ponérselo a David, que espero ponérselo mañana o pasado. Digo ponérselo yo porque él solo no puede. La paloma es un poco estrecha y habrá que cederla un poco para que entre”, revelaba entre risas.

Por otro lado, para Cristina estas Campanadas van a ser muy especiales al ser las primeras como madre. Y es que, aunque los profesionales médicos le han recomendado que su pequeña Laia no la acompañe en la Puerta del Sol, la tendrá muy presente en todo momento: “La maternidad forma parte de mí, pero a mí me gusta dar un discurso para todo el mundo”, ha indicado. ¿Con qué lema sorprenderá este año?