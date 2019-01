3 La presentadora ha dicho que el año que viene que vaya Chicote

La última en preguntar sobre el vestido a Pedroche ha sido María Jamardo: “Los datos de audiencia están ahí y ha sido un triunfo de las Campanadas de esta casa. Pero, tú has lanzado un mensaje, yo no me quedaría en el vestido, que por cierto no me ha gustado nada, con todo el respeto”. A lo que Cristina le ha respondido: “Pero es que yo no os estoy preguntando vuestra opinión“, ha respondido con contundencia.