Cristina Pedroche se despedía de 'Zapeando' y todo el equipo, por ahora. La presentadora de Atresmedia afronta recta final de su embarazo y, por ello, llega el momento de tomarse las cosas con calma. Por ello en la tarde del 28 de junio recibió un regalo totalmente inesperado para la pequeña que la sorprendió. Entre lágrimas agradecía el detalle que esto suponía y el cariño con el que lo habían hecho. Dabid Muñoz, su pareja, ya la espera para afrontar juntos esta nueva etapa.

"Me estoy enfrentando al viaje más grande de mi vida y que lo va a cambiar todo", reconocía muy emocionada ante Dani Mateo. Sabe lo afortunada que se siente por atravesar esto con su pareja. "Estoy muy enamorada de él, de mi hija y de la vida que nos viene", aseguró frente a los colaboradores que no podían también evitar llorar. Ya cuando se marchó del plató de Globomedia y Atresmedia reflexionó sobre todo lo que había acontecido y, de nuevo, les dedicó unas palabras.

"Volveré, por supuesto, pero ahora tengo que centrar en acompañar a mi hija a nacer y darle la mejor bienvenida posible. Me han visto crecer en todos los aspectos, como muchos de los que estaréis por aquí. Qué suerte y qué afortunada me siento", les dedicaba junto al vídeo de ese momento que ya atesorará por siempre. Se marchó de allí junto a una canastilla y un ramo de flores seleccionadas para ella, las que son sus favoritas. Dani Mateo, al frente de la emisión de 'Zapeando' bromeaba con lo que sucedía en laSexta y la emoción que les embargaba, incluida a María Gómez: "Pero si yo no tengo corazón, ¿Cómo es posible?".

El hipnoparto, la opción de Cristina Pedroche para ser mamá

La colaboradora de laSexta ya lo tiene todo pensado para el momento en el que se convierta en mamá. Está probando, para ello, una técnica muy especial. "La palabra hipnosis la rechazamos, porque nos imaginamos a la gente esta que hace cosas extrañas. Nadie te hipnotiza. El hipnoparto consiste en controlar tu respiración y hacer mucha meditación", intentaba explicar al respecto. Esta técnica le facilitaría, llegado el momento, el parto. "Lo primero que tienes que hacer es hablarte en afirmaciones. Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural", afirmó.