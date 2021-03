Cristina Pedroche ha desvelado alguno de los secretos de ‘Love Island’, un nuevo programa de Neox para encontrar el amor en un destino paradisíaco

Cristina Pedroche vuelve a ponerse al frente de un reality tras su etapa en Pekín Expres, en 2015. Se trata de ‘Love Island‘, un nuevo formato que Neox estrenará en prime time el próximo domingo 11 de abril, durará 6 semanas y estará presentado por Cristina Pedroche: “Es un programa muy hot para esta primavera, que va a revolucionar la tele y las redes sociales. Es un programa que va a traer alegría, diversión y amor, tres casas que en este momento necesitamos mucho”.

‘Love Island’ es una nueva y original manera de encontrar el amor. Muchos participantes solteros, convivencia 24 horas, citas, juegos… y un único requisito para no ser eliminado: estar siempre emparejado. Continuamente vigilados por cámaras de vídeo, Love Island aislará del mundo exterior a concursantes solteros en la villa, una lujosa localización frente al mar, donde convivirán los participantes, y que está situada en Canarias. La pareja ganadora se llevará un premio de 25.000 euros y, como rasgo diferenciador de otros reality de solteros en busca de amor, el espectador podrá participar a través de una aplicación del móvil: “Me mostraré tal como soy, si algo no me gusta se me nota enseguida porque yo soy muy transparente, como los vestidos”.

Cristina Pedroche compaginará este programa con su colaboración en ‘Zapeando’ pero reconoce que le ha hecho mucha ilusión que contaran con ella para este formato que ha llegado en el momento justo y que gira en torno al amor: “Yo creo en el amor a primera vista porque yo lo viví cuando conocí a David Muñoz y fue mutuo. Pensé, me voy a casar con él…”.