Conoce a TODOS los concursantes de '¡Vaya Vacaciones!'

Aguasantas y Juanjo son ex nueros de Raquel Bollo, la primera fue pareja de Manuel Cortés y el segundo de Alma Bollo. Ahora los dos mantienen una relación aunque nunca han sido cuñados, no coincidieron. Para Juanjo es la primera vez que llega a un reality mientras que para ella no, ya estuvo en 'Gran Hermano'. "No me querría encontrar con nadie que tuviera que ver con la saga Bollo", se temían al entrar.