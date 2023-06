Se confirma lo peor: se da por muertos a los tripulantes del Titan

El peor de los desenlaces que se barajaban se ha confirmado este jueves. Tras cuatro días de búsqueda y un total de 96 horas, las autoridades costeras de Estados Unidos y la empresa propietaria del submarino han anunciado que dan por muertos a los cinco tripulantes del submarino Titan que navegaba por las profundidades del Océano Atlántico para visitar el Titanic. El motivo del deceso se debe a una "pérdida catastrófica de la cámara de presión".

"Lamentamos la pérdida de vidas", ha comunicado John Mauger, comandante del Primer Distrito de la Guardia Costera estadounidense. La confirmación llega después de que los operativos de rescate encontraran el marco de aterrizaje y una de las cubiertas traseras del submarino. Se encontraron tras laboriosas tareas de búsqueda. Los restos se encontraron a unos 500 metros de la proa del Titanic, el gran trasatlántico hundido en 1912 tras chocar contra un iceberg. "Los escombros encontrados se corresponden con una implosión catastrófica de la embarcación, por lo que continuaremos trabajando y buscando allí abajo", indicaba Mauger.

Todo hace pensar en una muerte instantánea de los pasajeros después de que el vehículo en el que iban no pudiera soportar las altas presiones de la inmersión y explotara, a 3.300 metros de profundidad. El hecho de que los tripulantes no hayan tenido una muerte agónica al quedarse sin oxigeno, que era una de las posibilidades, brinda algo desosiego a sus familiares y amigos íntimos. Así lo ha reconocido Davir Mearns, un amigo de dos de ellos, a la cadena Sky News. "Al menos habrá sido inmediato. Probablemente no habrán notado lo que estaba pasando", ha dicho.

Respecto a la posibilidad de encontrar los cuerpos de las cinco personas que viajaban dentro del submarino, Mauger ha querido ser claro y evitar así cualquier especulación: "No se puede decir por el momento si podremos encontrarlos". De hecho, es posible que no se recuperen nunca por lo complejo que es para los operativos de búsqueda alcanzar la profundidad a la que se cree explotó el submarino. Aun así, la guarda costera ya ha indicado que seguirán buscando en los próximos días.