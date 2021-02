La cantante se ha estrenado en los últimos tiempos como colaboradora de televisión sin dejar de lado su carrera musical con su actual grupo, Olé Star.

Saltó a la fama a principios de los 80 con su grupo Olé Olé. Tras su marcha, en 1985, la sustituyó Marta Sánchez y ella inició su carrera en solitario. En 1992 se trasladó a vivir a Miami y participó en varios programas de televisión, faceta que ha seguido ejerciendo al regresar a España en los últimos años.

Concursó en Tu cara me suena (Antena 3) y Supervivientes (Telecinco), ha sido colaboradora en realities y ahora está volcada en su nuevo grupo.

¿Se han cumplido ya todos tus sueños profesionales?

Sí y no. He cumplido muchos, pero me todavía faltan muchos por cumplir.

¿Y los personales?

Sí y no (se ríe). Yo siempre estoy poniéndome retos. Me gusta estar en activo y creciendo personalmente, pero por otro lado, también estoy bastante satisfecha.

¿Cuál dirías que es tu asignatura pendiente?

Me gustaría hacer algo de actriz.

¿Cuál es tu mayor virtud?, ¿Y tu defecto?

Mi mayor defecto es la impaciencia y mi mayor virtud, diría que la intuición que tengo. Soy un poco bruja, en el buen sentido de la palabra.

¿Un momento inolvidable de tu vida?

Tengo dos momentos inolvidables en mi vida. El nacimiento de mis dos hijas.

¿Cuáles son los valores básicos de tu vida?

Creo que la honestidad. Tener honestidad es muy importante para uno mismo y para la gente que te rodea.

Si no te dedicaras a lo que haces ¿qué profesión hubieses elegido?

Probablemente hubiera sido abogada penalista, como mi padre. Lo penal me gusta mucho, y todo lo que he aprendido de él es impresionante.

¿Has cometido muchos errores?

Más que errores los llamaría experiencias que hubiera vivido de otra forma. Para mí un error es algo negativo y yo de todo aprendo y trato de mirar la parte buena.

¿Qué tal te manejas con las labores del hogar?

Muy bien. Yo soy muy de mi casita.

¿Cuál es tu comida favorita?

¡Tengo varias! Me encanta el sushi y también me gusta mucho la paella. Todo lo que tenga arroz me encanta. Me gusta hacer cosas y experimentar. No soy de seguir recetas. Cojo una y acabo cambiándola. Hago un picadillo de pavo con curry y arroz estupendo.

¿Cuál es tu rincón favorito de tu casa?

La cocina sin ninguna duda, tiene una magia especial, siempre acabamos todos metidos en ella. El dormitorio también me gusta, porque es un sitio de intimidad, de lectura… Es un espacio muy mío.

¿Tienes mascotas?

Sí. Tengo un perro, que además es recogido. Soy partidaria de que tenemos que adoptar. Mi mascota es el rey de la casa.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta mucho leer y hacer senderismo. También me gusta estar con mi familia y hacer ejercicio, todo ello sin olvidar que me dedico al mundo de la música y siempre estoy creando y componiendo.

¿Qué deportes practicas?

Realmente no practico ningún deporte, lo que a mí me gusta es caminar y hacer senderismo en las montañas. Yo no soy de ir al gimnasio, aunque de pequeña hacía equitación.

¿Dónde te gusta desconectar?

En la montaña. Me gusta mucho la naturaleza y pasear por el campo con mi perro.