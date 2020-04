Kiko Jiménez continúa al pie del cañón cargando, nuevamente, contra la familia Ortega Cano. Desde que termina su relación con Gloria Camila Ortega, el colaborador mantiene una contienda mediática con el clan y se ha sometido al ‘PoliDeluxe’ para aclarar las últimas polémicas. «Estoy un poco cansado de que se me cuestione profesionalmente, estoy en todo el derecho a dar mi explicación. He estado cuatro años viviendo en esa familia. Hay colaboradores que opinan sin tener conocimiento de causa», afirmaba. Eso sí, Jorge Javier Vázquez recordaba a la audiencia que el joven tiene el récord de respuesta falsas.

“No tengo miedo, la verdad absoluta no existe y está sobrevalorada”, aseguraba tajante el novio de Sofía Suescun. “Uno se sienta en el polígrafo para contar verdades como puños”, añadía. Un momento en el que el presentador ha aprovechado para recordar una particular práctica sexual de Kiko que su expareja confesó recientemente. “Ahora que has dicho lo de puños me acuerdo que dijiste que te gusta meterte dedos por el culo”. Kiko no dudaba en afirmar lo siguiente: “¿Y a quién no le gusta? El que diga que no miente”.

Ha tenido tiempo de confesarse en cuestiones sexuales, pero también ha vuelto a desentrañar supuestas realidades de la familia de su expareja. El polígrafo ha reconocido que decía la verdad cuando ha dicho que Rosa Benito se autoinvitó a la boda de Ortega Cano y Ana María Aldón. «De parte de la familia de Ortega hubo bastantes ausencias», indicaba. «A mí en su momento Gloria Camila me dijo que no soportaba a Rosa Benito porque había hecho mucho daño a José Ortega Cano«.

«Las hermanas de Ortega Cano fueron a última hora por no hacer el feo a su hermano», ha dicho respecto al enlace del diestro. Según sus palabras, su familia reclamaba la atención del torero y decidieron irse antes de que se terminara la fiesta. El polífrago ha desvelado algunas mentiras del joven como que Ortega Cano no pensaba invitar a Antonio David Flores al «sí, quiero».

Amador Mohedano se ha puesto en contacto con la directora del programa y ha desmentido ciertos detalles sobre la boda de Ortega Cano. Señalaba tajante lo siguiente: «La familia no necesitaba invitación, él nos lo dijo por teléfono».

La relación de Gloria Camila y Ana María Aldón

También ha afirmado que al principio de la relación con José Ortega Cano a Gloria no le gustaba Ana María Aldón. Según Kiko, ella creía que era una «interesada y se acercó a su padre porque era famoso«. Iba más allá y afirmaba que se fue a vivir con él porque no «soportaba la convivencia» con la mujer de su padre. «Siempre han intentado ser cordiales por favorecer al padre».