Gema López se ha mostrado siempre muy hermética a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, a raíz del «Yo nunca», el juego que está llevando a cabo ‘Sálvame’ con sus colaboradores, estamos conociendo la faceta más personal de la periodista. En concreto, ha reconocido que en alguna ocasión ha sido desleal a alguna de sus parejas.

«Yo nunca he sido desleal a alguna de mis parejas», decía la voz en off en el programa. Ante esto, todos los colaboradores que estaban en plató, a excepción de Lydia Lozano, se levantaban y reconocían que habían sido infiel en algunas ocasiones. Gema López explicaba que, a pesar de ser «una tía súper fiel y muy leal«, en su juventud sí le había sido desleal a alguna de sus parejas. «He tenido 20 años y he tenido mis cosas de que estás y no estás…», relataba. «En mis parejas de larga duración prometo que siempre he sido muy fiel«, matizaba después.

Sin embargo, conforme alcanzaba la madurez, la periodista ha hecho hincapié en que siempre ha tenido la capacidad de decir lo que pensaba y poner fin a las relaciones en las que sabía que algo no estaba funcionando. «Cuando las cosas no van bien, tengo la capacidad de decir que se ha acabado«, sentenciaba.

Tras escuchar las historias de sus compañeros, Gema López bromeaba y volvía a reconocer que ella también se había portado mal cuando era joven y aseguraba que no entendía cómo se podía tener una relación paralela: «Tiene que ser un estrés…».

Las deslealtades de los colaboradores de ‘Sálvame’

A la hora de confesar esta faceta tan íntima, Kiko Matamoros ha sido el colaborador que se ha mostrado menos arrepentido. El padre de Diego Matamoros aseguraba que para él no era un tema desagradable de hablar porque le daba mucha naturalidad al asunto: «Ocurre, pasa en la vida. No me siento orgulloso pero tampoco me siento culpable… no podemos remediarlas, no me ha causado remordimiento«, explicaba.

Tras esto, Anabel Pantoja reconocía que cuando tenía 18 años había sido muy «juguetona» y explicaba que al final siempre la terminaban pillando. «Tengo una historia muy grande, que no voy a contar. Al final me he quemado con fuego», comentaba. Por su parte, Marta López confesaba que debido al polémico vídeo de Alfonso Merlos y Alexia Rivas había reflexionado y se había percatado de que «casi todas mis parejas me han sido infiel». Sobre si ella también había tenido relaciones paralelas, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ insistía en que «ha habido varias situaciones».

2018, un año complicado para Gema López

Gema López siempre ha tratado de llevar su vida personal al margen de la televisión y en un segundo plano. Sin embargo, hay varios aspectos de su vida que no ha podido mantenerlos ocultos. En concreto, fue a principios del año 2018 cuando se hizo pública su separación con el que era su marido, Antonio Pardo. Hace ya dos años de esta noticia y poco se sabe de cómo es la vida de Gema tras el divorcio.

Unas semanas después de que se conociera la noticia, la periodista acudía a sus redes sociales para compartir una reflexión. «La vida te pone obstáculos pero los límites los pones tú», escribía por entonces. A pesar de que no ha querido dar detalles sobre la separación, lo cierto es que fue de lo más amistosa y ambos comenzaron sus nuevos caminos por separados. Aunque siempre tuvieron muy presente a Nadie, la hija en común de la expareja.

Gema López y su exmarido mantienen una estrecha relación. Prueba de ello es el último corto de Pardo en el que la periodista debuta con un papel principal dando vida a Isabel, una mujer que a la perfección su papel de Isabel. Una mujer que derrocha pasión mientras mantiene relaciones extramatrimoniales, sufre cuando la pillan e incluso llora cuando pierde a una persona muy querida.