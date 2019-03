Tita Cervera se sincera con Jordi Évole: Del movimiento “Me Too” a su futura herencia

‘Salvados’ ha vivido este 3 de marzo uno de sus entregas más especiales. La Baronea Thyssen ha recibido al programa que conduce Jordi Évole en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. El presentador y Tita Cervera ha paseado por las distintas salas de la pinacoteca y han hecho un repaso de la vida de la baronesa. Tita Cervera ha narrado desde sus inicios como Miss España, se ha atrevido a hablar de su relación con los reyes de España, y se ha posicionado sobre diferentes temas de actualidad.

La llegada de la colección Thyssen a España

“De la herencia de mi marido renuncié a todo menos a la parte que me correspondía en cuadros. A eso no renuncié porque él me dijo que ni se me ocurriera hacerlo”, le confesaba la baronesa a Évole.

La censura en redes sociales

“Si tú cuelgas una foto enseñando un pezón, en Facebook o Istagram, te la quitan. Que pongan velos, como hacían antiguamente en los monasterios, los grandes pintores lo hacían con los cuadros de desnudos“, se posiciona Cervera.

La confesión más intima de Tita Cervera

A raíz de su opinión sobre la censura en las redes sociales, Évole quiso ir más allá y le pregunto a la baronesa si consumía porno. “¿Qué te va a enseñar? Nada que no sepa la humanidad, eso se aprende por instinto, ¿o hay que ir a un colegio para eso?”, respondía. Además, dejaba claro que ella es “muy romántica” y que solo creía en “el amor romántico”.

¿Le preocupa a Tita Cervera su herencia?

Sobre su herencia, Cervera ha insistido en que le gustaría que el Museo “esté cuidado como está“. Además, añadía que le gustaría evitar las peleas entre herederos y que para ello “lucha con buenos abogados”.

Tita Cervera y el feminismo

“Fui la primera miss España que hubo. Ganar fue de las cosas más bonitas que me han ocurrido. Las mujeres siempre somos mujeres, la que quiera que lo use y la que no, que no lo use. Hay libertad para que cada mujer haga lo que tenga que hacer”, reflexionaba.

Los casos de abusos sexuales en Hollywood

Asimismo, Carmen Cervera se ha pronunciado sobre los casos de abusos sexuales en Hollywood. Sobre esto, ha asegurado que durante su época en Estados Unidos ella no ha conocido ningún caso y se ha preguntado de qué sirve denunciar cuando los abusos “han ocurrido hace 30 o 25 años”. “En aquella época, los hombres eran supereducados. Nunca jamás se atrevían a insultar a una mujer. Lo que encuentro mal es los que matan a una mujer, a esos los ahorcaría. Eso es otra cosa. O los que violan a una mujer en la calle, a esos los ahorcaría”, ha matizado.

Presume de su relación con don Juan Carlos

Asimismo, Cervera ha hablado sobre su relación de amistad con el rey emérito, don Juan Carlos, y con los actuales reyes de España, don Felipe y doña Letizia.

