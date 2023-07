'¡Vaya vacaciones!' inicia su aventura este jueves 6 de julio en Telecinco con muchos frentes abiertos y secretos por descubrir. En los primeros días de convivencia los concursantes van cogiendo confianza entre sí y comienzan a desvelar sus conexiones. La confesión más sorprendente llegaba por parte de Rubén Shan. Como ex guardaespaldas de rostros famosos, todos tenían mucha curiosidad de sus nombres y la cercanía que había tenido con ellos. Entre los nombres surgió Paris Hilton y revolucionó el concurso. Carmen Pina, su pareja, se mostró muy molesta porque este tema se estuviera tratando en público e, incluso, en la "ceremonia de las estrellas", no podía parar de llorar.

"En su momento salieron notas de prensa. Se entreveía una relación personal"

Muchas de sus compañeras veían en ella que estaba cohibiendo a su novio y no le gustaba para nada esa acusación. "En su momento salieron notas de prensa donde se hablaba de esto y él lo compartió sin querer. Se entreveía una relación personal", explicaba preocupada. Al escuchar a, por ejemplo, Marta Peñate señalar que "veía cosas raras, como que acapara mucho al novio", se sintió prejuzgada. El influencer, por su parte, solo llegó a decir que había sido una buena clienta y que solo habían sido una relación profesional como guardaespaldas. "No le des importancia porque, si lo haces, te van a chinchar", le pedía. Sin embargo, Carmen ya se sentía muy decepcionada con el resto de la casa: "Me horroriza que se diga eso. Es libre". Era la imagen que dejaban los demás de ella lo que le agobió sobremanera.

Un trabajo como el de guardaespaldas, exponía Rubén, tiene una serie de contratos de confidencialidad que le impedirían, sin embargo, profundizar más en el tema por más que él quisiera. Entre los participantes quedó la duda de qué habría pasado realmente entre el ex boxeador y la heredera multimillonaria. Sumaron además las críticas de Carmen en la prueba de inmunidad señalando los fallos que podrían haber tenido y que les habría dado una ventaja frente a su participación. Rafa, su compañero, que en un primer momento se puso de su lado, reconoció que se había equivocado y que estaba jugando mal sus cartas. Se llevó, de hecho, la mayoría de las nominaciones.